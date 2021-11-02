تراند اليوم : بث مباشر مباراة بايرن ميونخ HD مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وبنفيكا بث مباشر البايرن اليوم يلا شوت

مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وبنفيكا بث مباشر في المباراة التي تقام على ستاد أليانز أرينا في تمام الساعة العاشرة بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا. لقاء اليوم هو رقم 12 بين بايرن موينخ وبنفيكا في المعتركات الأوروبية, وخلال 11 لقاء لم يرى البايرن الخسارة أبداً على يد بنفيكا, حيث فاز في 8 وتعادل في 3, وامطر بايرن شباك بنفيكا بـ 30 هدف خلاتل تلك المواجهات الـ 11, واستقبل 7 أهداف فقط, وخلال 13 لقاء بين بنفيكا مع الفرق الألمانية لم يفوز سوى في مباراة واحدة كانت أمام بوروسيا دورتموند عام 2017, وخسر 9 مواجهات وتعادل في 3, بايرن ميونخ على موعد مع التاريخ الييوم ومباراته رقم 500 في المسابقات الأوروبية, وإجمالي نتائجه رائعة للغاية فقد فاز في 289 وتعادل في 105 وخسر 105, ولم يخسر بايرن في آخر 22 لقاء على أرضه, حيث فاز في 21 وتعادل في مباراة واحدة في سلسلة مستمرة منذ عام 2014.

يسير بايرن ميونخ بصورة ممتازة في الموسم الجاري سواء على الجانب المحلي أو الأوروبي، العملاق الألماني لا يعرف إلا الانتصار في المواجهات الأخيرة حيث حقق الفوز بخماسية مقابل هدفين أمام يونيون برلين في الجولة الماضية للبوندسليجا واستطاع الفريق أن يخرج من صدمة الهزيمة التي تعرض لها في الكأس أمام بووسيا مونشنغلادباخ بخماسية مقابل هدفين.

العملاق البافاري يعتلي قمة ترتيب المجموعة وبات على أعتاب حسم الصدارة والتأهل للدور ربع النهائي في ظل النتائج المثيرة التي يحققها مؤخرا حيث بدأ الفريق مشواره بدوري الأبطال بانتصار متكرر على برشلونة بثلاثية دون رد، ثم واصل مسيرته الرائعة وفاز على دينامو كييف الأوكراني بخماسية دون رد، واستمرت نتائجه المميزة في الجولة الثالثة بالانتصار على بنفيكا وسط جماهيره وعلى ملعبه برباعية دون رد، وبات يحتاج إلى الانتصار في لقاء اليوم من أجل التأهل للدور ربع النهائي لدوري الأبطال.

تشكيل بايرن ميونخ المتوقع أمام بنفيكا

في حراسة المرمى: مانويل نوير

في خط الدفاع: بنيامين بافارد ودايوت أوباميكانو وسولي وألفونسو ديفيز.

في خط الوسط: جوشوا كيميتش وليون جوريتسكا وتوماس مولر.

في خط الهجوم: سيرجي جنابري وليروي ساني وروبرت ليفاندوفسكي.

موعد مباراة بايرن ميونخ وبنفيكا والقنوات الناقلة لها

تنطلق مشاهدة مباراة بايرن ميونخ اليوم مع بنفيكا في تمام الساعة 22:00 بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة، الساعة 23:00 بتوقيت المملكة العربية السعودية، الساعة 21:00 بتوقيت غرينيتش، وتذاع مباراة بايرن ميونخ وبنفيكا عبر موقعنا يلا شوت توداي وbeIN Sports .

وفي المقابل يخوض فريق بنفيكا لقاء اليوم تحت شعار "لا وقت لاهدار النقاط" من أجل الحفاظ على فرصه وآماله في التأهل للدور القادم من دوري أبطال أوروبا، بنفيكا يدرك تماما مدى قدرات وإمكانيات فريق بايرن ميونخ وخاصة وأن لقاء الذهاب حسمه العملاق البافاري برباعية، ويحلم الفريق البرتغالي في العودة إلى الديار بأي نتيجة إيجابية من أجل تأمين المركز الثاني ولا يما بعد استعادة برشلونة لذاكرة الانتصارات من جديد ودخوله في صراع المنافسة على التأهل للدور القادم.

بنفيكا سيخوض لقاء اليوم بتأمين دفاعي شديد وغلق المساحات أمام لاعبي ونجوم بايرن ميونخ من أجل حصد ولو نقطة التعادل، وسيعتمد على الهجمات المرتدة للوصول لشباك الفريق الألماني أن كان الأمر غير مستحيل ولكنه صعب.

تشكيل بنفيكا المتوقع أمام بايرن ميونخ

حراسة المرمى: أوديسياس فلاكوديموس

خط الدفاع: رافا دا سيلفا، يان فيرتونخن، نيكولاس أوتاميندي، جيلبرتو مورايس جونيور

خط الوسط:أليكس غريمالدو،جوليان فيغل- جواو ماريو -رافا سيلفا

خط الهجوم: رومان ياريمتشوك، إيفرتون سواريس

معلومات مباراة بايرن ميونخ وبنفيكا.

ما هو موعد مباراة بايرن ميونخ وبنفيكا في دوري أبطال أوروبا؟

10:00 مساءاً بتوقيت مصر, 11:00 مساءاً بتوقيت السعودية, 09:00 مساءاً بتوقيت غرينتش.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وبنفيكا في التشامبيونزليج؟

بي إن سبورت بريميوم 3 - beIN premium 3.

ما هي البطولة التي تُلعب خلالها مباراة بايرن ميونخ وبنفيكا؟

دوري أبطال أوروبا - Champions League.

من هو معلق مباراة بايرن ميونخ وبنفيكا؟

حفيظ دراجي.