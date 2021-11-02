تراند اليوم : بث مباشر بايرن ميونخ HD بايرن ميونخ مباشر اليوم ضد بنفيكا مشاهدة مباراة برشلونة بث مباشر يلا شوت البايرن بث مباشر HD

بث مباشر بايرن ميونخ HD بايرن ميونخ مباشر اليوم ضد بنفيكا مشاهدة مباراة برشلونة بث مباشر يلا شوت يلا شوت yalla shoot بث مباشر مشاهدة مباراة بايرن ميونخ ضد بنفيكا bayern munich vs benfica في دوري ابطال اوروبا اليوم الثلاثاء ، من اجل حسم اول المتاهلين من المجموعه الخامسه لدور التالي من دوري الابطال من المقرر اليوم ان يستقبل فريق بايرن ميونخ علي ارضيه ملعبه خصمه فريق بنفيكا البرتغالي الليله وذلك ضمن مباريات الجوله الرابعه من دور المجموعات في هذا الموسم من دوري ابطال اوروبا ، وسوف يستضيف ملعب أليانز أرينا معقل البايرن هذه المواجهه وذلك في اطار مواجهه الاياب مع الفريق البرتغالي بنفيكا في المجموعه ، وسوف تبدا اليوم الموافق 2 نوفمبر مباراه بايرن ميونخ و بنفيكا في تمام الساعه العاشره مساءا بتوقيت القاهره والساعه الحاديه عشر مساءا بتوقيت السعوديه في مواجهه قويه سوف يريد من خلاله الفريقين تحقيق الانتصار وحصد الثلاث نقاط.

بث مباشر مباراة بايرن ميونخ وبنفيكا

بايرن ميونخ هو صاحب الارض في مواجهه اليوم وذلك ضمن مباريات الاياب في دور المجموعات لدوري ابطال اوروبا للموسم الحالي ، فريق بايرن ميونخ قبل مواجهه اليوم كان قد حقق انتصار مهم له في الدوري الالماني السبت الماضي وذلك في الجوله العاشره من الدوري والتقي البايرن في هذه الجوله مع فريق يونيون برلين وانتهت المباراه بفوز البايرن بنتيجه خمس اهداف مقابل هدفين ، هو حاليا البايرن في المجموعه الخامس هو المتصدر وذلك برصيد 9 نقاط جمعهم بايرن ميونخ بعد ان حقق الانتصار في الثلاث مباريات الذي لعبهم الي الان في المجموعه.

بث مباشر مباراة بنفيكا وبايرن ميونخ

وعلي الجانب الاخر فريق بنفيكا فهو الضيف في مواجهه الليله وذلك لحساب مباريات الجوله الرابعه من منافسات دور المجموعات لدوري ابطال اوروبا لهذا الموسم ، فريق بنفيكا البرتغالي قبل مواجهه اليوم هو حاليا في المجموعه الخامسه صاحب المركز الثاني برصيد اربع نقاط وذلك بعد ان خاض ثلاث مباريات الي التن في المجموعه ومن خلالهم تمكن بنفيكا من تحقيق الانتصار في مباراه وتعادل وخسر ايضا في مباراه واحده ، وكانت اخر مباراه يلعبها بنفيكا قبل مواجهه اليوم كانت مع فريق اشتوريل السبت الماضي في الدوري البرتغالي وتعادل بنفيكا في هذه المباراه بنتيجه هدف مقابل هدف.