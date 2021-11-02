تراند اليوم : فيديو الاسماعيلية HD فيديو قاتل الاسماعيليه كامل HD فيديو اسماعيلية قطع رأس شاب بالساطور HD فيديو ذبح الاسماعيليه كامل بدون حذف

يزداد البحث في مصر حول فيديو قاتل الاسماعيليه الذي أظهر شاب يقتل أخر بحجة إغتصاب أمه وأخته، وسيطر فيديو جريمه اسماعيليه على الترند في كامل المحافظات المصرية، فيما لا يزال الشارع تحت وقع الصدمة من جريمة القتل المروعة التي شهدتها محافظة الإسماعيلية شرق البلاد أمس الاثنين، وكشفت التحقيقات تفاصيل مزلزلة.

فقد قال المتهم في الواقعة إن سبب قتله للمجني عليه هو الأخذ بالثأر لشرفه، بسبب قيامه باغتصاب أمه وأخته، وفق وسائل إعلام محلية.

في المقابل نفى شقيق المجني عليه في تصريحات إعلامية بعد ساعات من الجريمة اتهام القاتل بأن أخاه تعدى جنسياً على أفراد أسرته.

وقال: "كنا نعتبره واحداً من أولادنا وشقيقي المجني عليه هو اللي يعتبر مربيه"، موضحاً أن القاتل وشقيقه كانا يعملان في محل أثاث بشارع طنطا.

كما أضاف أن المجني عليه كبير في السن ومريض كبد ومتزوج ويعيل 7 أبناء.

انهال عليه بساطور!

يشار إلى أن شاهد عيان يدعى إسماعيل محمد يوسف كان روى تفاصيل ما جرى. وقال إنه كان يمر في شارع طنطا والبحري متوجهاً إلى السوق لشراء بعض الخضراوات لمنزله، فسمع صرخات واستغاثات، عندها توجه على الفور إلى المكان فوجد شاباً ينهال بساطور على آخر ملقى أمامه في الشارع، مصاباً بإصابات بالغة في رأسه".

وتابع قائلاً: "توجهت إليه وحاولت دفعه بدراجتي بعيداً عن المجني عليه"، إلا أن الرجل الغاضب راح يصرخ فيه مطالباً إياه بالابتعاد.

محاولة منعه

كما أكد أنه حاول جاهداً دفع الشاب ومنعه من ارتكاب جريمته، حتى إنه سعى إلى إقناعه بعدم إهدار مستقبله بارتكاب تلك الجريمة، غير أن القاتل كان يواصل الصراخ، كاشفاً أنه قال له بحسم: "ابتعد لقد اغتصب أمي وزوجتي مرتين".

كذلك أوضح أنه بعد سماع تلك العبارة اقشعر جسده وابتعد عنه وانصرف من موقع الجريمة، ولم يمر من هذا الشارع مرة أخرى.

تجول برأسه!

يذكر أن الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية كانت تلقت بلاغاً من الأهالي بالقبض على شخص قام بفصل رأس شخص آخر يدعى محمد بشارع طنطا، فانتقلت إلى مكان الواقعة وألقت القبض على القاتل.

وكان المتهم قد قتل زميله بساطور وفصل رأسه عن جسده ثم تجول به في الشارع.

ولاحقاً أعلنت وزارة الداخلية في بيان أن القاتل مهتز نفسياً وسبق حجزه بأحد المصحات للعلاج من الإدمان.