تراند اليوم : مسلسل الهيبة الجزء الخامس الحلقه 13 HD الهيبة جبل الحلقة 13 HD مسلسل الهيبة الجزء الخامس الحلقة ١٣ HD

في أحداث مسلسل الهيبة الجزء 5 الحلقة 13 يزداد التوتر بين جبل ورجاله ومنطقة تل أصفر بقيادة فارس عقب خروجه من السجن لاسيما بعد اختطاف ابن شاهين من قبل الخادمة وتسليمه لرجال فارس، وحرق عدد كبير من منازل الهيبة وأملاك المواطنين.

جاء ذلك بعدما أرسل فارس رسالة لجبل عبارة عن حمامة مقتولة وملفوفة بسلفان وكان يقصد بها شاهين وعلي وجبل بأنه حان وقت قتلهم والحساب.

ويعرض المسلسل الساعه 6 مساءًا بتوقيت السعودية والساعة 5 مساءًا بتوقيت القاهرة، ويعرض هذا المسلسل من يوم الأحد إلى يوم الخميس من كل أسبوع.

القنوات الناقلة للموسم الخامس من مسلسل الهيبة

يعرض هذا المسلسل على قنوات عديدة، ومن بين هذه القنوات ما يلي :

القناة السعودية mbc.

القناة اللبنانية mtv.

قناة رؤيا.

قناة mbc4.

أبطال مسلسل الهيبة الجزء الخامس

يعد مسلسل الهيبة من إحدى المسلسلات العربيه المهمة والتي يتابعها العرب بمختلف أرجاء العالم كله، كما أن له تأثير عالي على متابعيه، ومن بين أبطال هذا المسلسل ما يلي :

الفنان تيم حسن.

النجمة مني واصف.

نادين نجيم.

كارلا بطرس.

مسلسل الهيبة الجزء الخامس الحلقة 12 الهيبة جبل الحلقة 12 الهيبة الجزء 5 الحقة 12 يعود هذا العمل من اجل استكمال الجزء الأول منه الذي يدور حول تجارة السلاح، والعيش في حالة من الرهبة والخوف في الجبال، والذي يعود من جديد، من أجل استكمال ما تمر تركه خلال الجزء السابقة بعد إن عاشت عاليا بين تجار السلاح من أجل أن تحافظ علي حق الحضانة لأبنها، والزواج من أخ زوجها المتوفى جبل، ولكن هذا الجزء تتعرض عليا فيها للقتل علي يد أعداء الجبل، حيث يكبر أبنها في ضل حالة من القتال المستمر بين المجموعات المسلحة، وتجار السلاح، الذي يسعي من خلالها إلي تسليط الضوء علي الحياة التي يعيشها القبائل التي تعيش في الجبال، وتجار السلاح بين لبنان، وسوريا.