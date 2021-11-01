تراند اليوم : مسلسل الهيبة الجزء الخامس الحلقة 12 HD الهيبة جبل الحلقة 12 HD الهيبة الجزء 5 الحقة 12 كاملة

مسلسل الهيبة الجزء الخامس الحلقة 12 الهيبة جبل الحلقة 12 الهيبة الجزء 5 الحقة 12 يعود هذا العمل من اجل استكمال الجزء الأول منه الذي يدور حول تجارة السلاح، والعيش في حالة من الرهبة والخوف في الجبال، والذي يعود من جديد، من أجل استكمال ما تمر تركه خلال الجزء السابقة بعد إن عاشت عاليا بين تجار السلاح من أجل أن تحافظ علي حق الحضانة لأبنها، والزواج من أخ زوجها المتوفى جبل، ولكن هذا الجزء تتعرض عليا فيها للقتل علي يد أعداء الجبل، حيث يكبر أبنها في ضل حالة من القتال المستمر بين المجموعات المسلحة، وتجار السلاح، الذي يسعي من خلالها إلي تسليط الضوء علي الحياة التي يعيشها القبائل التي تعيش في الجبال، وتجار السلاح بين لبنان، وسوريا.