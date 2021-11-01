تراند اليوم : الامن بغزة يعتقل الصحفي علاء المشهراوي ونقابة الصحفيين تستنكر

غزة - الخليج 365/

استنكرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين اعتقال عناصر أمنية تابعة لوزارة الداخلية بغزة للصحفي علاء المشهراوي بالقرب من منزله ، مطالبة باطلاق سراحه .

وفي افادة من شقيق الصحفي المشهراوي لنقابة الصحفيين فقد اقدم عناصر من الأمن الداخلي على اعتقال الزميل الصحفي المشهراوي بالقرب من مفترق السرايا ، التي قامت أيضا باحتجاز سيارته ، وفي ساعات المساء وصل عناصر أخرىن إلى منزله بعضهم كان ملثم وقاموا بتفتيش المنزل ومصادرة جهاز لاب توب وعدد من أجهزة الجوال الخاصة بالعائلة.

ونددت نقابة الصحفيين الفلسطينيين بعملية الاعتقال وطريقتها ، وما حملته من إثارة للخوف والرعب بين أفراد العائلة مطالبة بالسماح للمنظمات الحقوقية ونقابة الصحفيين الفلسطينيين بزيارة الزميل المشهراوي ومعرفة أسباب اعتقاله، مؤكدة أن طريقة اعتقال الزميل المشهراوي مرفوضة وغير مقبولة وتحمل إساءة واضحة للصحفيين والعمل الصحفي، وتعتبر انتهاك واضح للقانون الأساسي الفلسطيني ، والقوانين الفلسطينية التي تحدد قواعد الضبط الشرطي

وطالبت المنظمات الحقوقية والصحفية إلى إستنكار اجراءات حركة حماس والضغط عليها من أجل الإفراج عن الزميل المشهراوي .