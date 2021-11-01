تراند اليوم : فيديو الاسماعيلية HD فيديو الاسماعيلية كامل بدون حذف HD فيديو حادث الاسماعيليه اليوم قطع رأس بالساتور

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في جمهورية مصر العربية بمقطع فيديو الاسماعيلية، والذي أظهر شخص يقطع رأس شخص أخر ويتجول به بشوارع الاسماعيلية ، ففي مقطع الفيديو الخاصة بالمذكور تبين أن الانتقام وعلاقة غير شرعية وراء الواقعة، وتمكن رجال الأمن من ضبط المتهم ووجهت له اتهامات القتل والتمثيل بجثة المجني عليه عقب فصل رأسه والطواف به في الشوارع.

وتصدر " فيديو الاسماعيلية " البشع الترند في مصر، ومواقع التواصل الإجتماعي في محافظات جمهورية مصر العربية منذ ساعات الصباح بشكل مكثف.

وخيم الغضب والاستنكار على الكثير من النشطاء ورواد مواقع التواصل الإجتماعي في مصر، بسبب المشاهد التي تحتوي عليه الفيديو الذي جرى تداوله.

كشفت التحريات تفاصيل جديدة في واقعة فصل رأس عامل بـ«ساطور» والسير بها في الشوارع، وتبين أن الانتقام وعلاقة غير شرعية وراء الواقعة، وتمكن رجال الأمن من ضبط المتهم ووجهت له اتهامات القتل والتمثيل بجثة المجني عليه عقب فصل رأسه والطواف به في الشوارع.

وكشف رجال الأمن هوية القتيل الذي لقى مصرعه ذبحا وسط الشارع، والذى قام القاتل بفصل رأسه عن جسده والسير به وسط ذهول المواطنين بالإسماعيلية.

وقالت المصادر الأمنية إن المجني عليه يدعي «محمد»، وتبين من التحريات الأولية لرجال المباحث أن سبب الحادث انتقام القاتل بسبب وجود علاقة غير شرعية بين القتيل ووالدة المتهم.

تلقي اللواء منصور لاشين، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بقيام شخص بذبح شاب بسبب وجود خلافات بينهما، على الفور انتقل عدد من قيادات الأمن وجار التحقيق في الواقعة وظروف ملابساتها.. أمر اللواء منصور لاشين بتشكيل فريق بحث وسرعة ضبط الجاني ومعرفة ملابسات الحادث.

من جانبها، أكدت وزارة الداخلية في بيان عاجل لها أنه تم ضبط مهتز نفسياً بالإسماعيلية (سبق حجزه بإحدى المصحات للعلاج من الإدمان)، قام بالتعدى بساطور على عامل مما أدى إلى فصل رأسه وكان يهذى بكلمات غير مفهومة، بالفحص تبين أنه كان يعمل بمحل موبيليا خاص بشقيق المجنى عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية .