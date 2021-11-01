تراند اليوم : pdf نتائج كلية الملك فهد الامنية 21-10-2018 -- استخراج نتائج كلية الملك فهد الامنية1440 | استعلام اسماء المقبولين في دورة تأهيل الضباط (48)

كشفت كلية الملك فهد الأمنية عن اسماء المقبولين في دورة تأهيل الضباط 48 قبل قليل عبر موقعها الالكتروني عبر الانترنت ، لجميع المتقدمين لدورة تأهيل الضباط في كلية الملك فهد الأمنية في المملكة العربية السعودية.

وطالبت الكلية من جميع المتقدمين ضرورة الاستعلام واستخراج اسماء جميع المقبولين في دورة تأهيل الضباط للعام 1440 - 2018 ، من خلال الدخول الى الموقع الرسمي لكلية الملك فهد الامنية .

رابط الاستعلام من خلال الرابط التالي ، يمكنكم الضغط على الرابط السابق والتعرف على جميع نتائج كلية الملك فهد الأمنية للعام 1440-2018 كاملة من الموقع الرسمي .