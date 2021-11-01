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تراند اليوم : pdf نتائج كلية الملك فهد الامنية 21-10-2018 -- استخراج نتائج كلية الملك فهد الامنية1440 | استعلام اسماء المقبولين في دورة تأهيل الضباط (48)

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كشفت كلية الملك فهد الأمنية عن اسماء المقبولين في دورة تأهيل الضباط 48 قبل قليل عبر موقعها الالكتروني عبر الانترنت ، لجميع المتقدمين لدورة تأهيل الضباط في كلية الملك فهد الأمنية في المملكة العربية .

وطالبت الكلية من جميع المتقدمين ضرورة الاستعلام واستخراج اسماء جميع المقبولين في دورة تأهيل الضباط للعام 1440 - 2018 ، من خلال الدخول الى الموقع الرسمي لكلية الملك فهد الامنية .

رابط الاستعلام من خلال الرابط التالي ، يمكنكم الضغط على الرابط السابق والتعرف على جميع نتائج كلية الملك فهد الأمنية للعام 1440-2018 كاملة من الموقع الرسمي .

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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