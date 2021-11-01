تراند اليوم : عاجل اسماء المقبولين في الكلية الامنية 48 اليوم الاحد 12 صفر 1440 ( نتائج كلية الملك فهد الامنية) ابشر للتوظيف نتائج

ألف مبروك لجميع الناجحين والصادرة اسمائهم اليوم ضمن دورة التأهيل 48 في كلية الملك فهد الأمنية ، حيث نزودكم الان باسماء المقبولين في كلية الملك فهد الامنية دورة الضباط 48 ، ونتائج كلية الملك فهد الامنية 1440 كاملة.

أعلنت الادارة العامة للقبول المركزي بوزارة الداخلية للشئون العسكرية، عن نتائج المرشحين للقبول النهائي للمتقدمين للالتحاق بكلية الملك فهد الأمنية بدورة الضباط للجامعيين (48) وذلك عن العام الدراسي 1440/1439، وننشر لكم متابعينا اعلان نتائج القبول بالاضافة لمعرفة مواعيد التسليم للوثائق عبر الموقع الالكتروني لبوابة التوظيف بوزارة الداخلية. كليةالملك فهد الامنية قامت كلية الملك فهد الأمنية للجامعيين، بإعلان نتائج المرشحين للقبول النهائي للمتقدمين للالتحاق بكلية الملك فهد الأمنية ، بجميع المناطق في داخل المملكة العربية السعودية، كما قامت المديرية العامة بكلية الملك فهد ، باعلان أسماء الطلبة من المتقدمين وحتى تتمكن من الاستعلام عليك الدخول عبر البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية حتى يتم معرفة أسماء المقبولين في كلية الملك فهد الأمنية.

كشفت كلية الملك فهد الأمنية عن اسماء المقبولين في دورة تأهيل الضباط 48 قبل قليل عبر موقعها الالكتروني عبر الانترنت ، لجميع المتقدمين لدورة تأهيل الضباط في كلية الملك فهد الأمنية في المملكة العربية السعودية.

وطالبت الكلية من جميع المتقدمين ضرورة الاستعلام واستخراج اسماء جميع المقبولين في دورة تأهيل الضباط للعام 1440 - 2018 ، من خلال الدخول الى الموقع الرسمي لكلية الملك فهد الامنية .

رابط الاستعلام من خلال الرابط التالي ، يمكنكم الضغط على الرابط السابق والتعرف على جميع نتائج كلية الملك فهد الأمنية للعام 1440-2018 كاملة من الموقع الرسمي .