تراند اليوم : نجمة عالمية تمنع طفلتها من مشاهدة أفلام "ديزني"

نجمة عالمية تمنع طفلتها من مشاهدة أفلام "ديزني"

لندن / الخليج 365

أشارت النجمة العالمية، كيرا نايتلي، إلى أنها لا تسمح لطفلتها الصغيرة (3 سنوات) بمشاهدة العديد من أفلام "ديزني" المخصصة للأطفال.

وأرجعت نايتلي السبب إلى أن هذه الأفلام "تصور المرأة بطريقة خاطئة"، لا تتفق معها نهائيا، كما هو الحال في فيلمي: "ساندريلا" و"بياض الثلج". لكن النجمة أكدت أيضا، أن الحال لا ينطبق على كافة الأفلام التي تنتجها "ديزني".

وفي تعليقها على "ساندريلا"، أكدت نايتلي أن الفيلم يظهر المرأة كما لو كانت "غير قادرة على إنقاذ نفسها، بل تنتظر شابا ثريا ليأتي ويفعل ذلك".

وعلاوة على ما سبق، أشارت النجمة إلى أن "بياض الثلج" يزرع رسائل خاطئة في عقول الأطفال. وتتساءل نايتلي في السياق نفسه، قائلة: "لماذا لم تسأل بياض الثلج الساحرة الشريرة عن السبب الذي يجبرها على أكل التفاحة؟!". كما تابعت النجمة: "وهل من المعقول أن يقبّل الأمير بياض الثلج دون إذنها؟ عندما كانت نائمة؟!".

وشاركت كيرا نايتلي في مجموعة أفلام من إنتاج "ديزني"، أشهرها كان سلسلة "قراصنة الكاريبي"، إلى جانب النجم الأمريكي الشهير، جوني ديب.

المصدر: BBC News