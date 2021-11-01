تراند اليوم : مرض نادر يصيب طفلا ويدخل الرعب في قلوب أقاربه!

مرض نادر يصيب طفلا ويدخل الرعب في قلوب أقاربه!

واشنطن/ الخليج 365

أصيب طفل بريطاني عمره ثماني سنوات بمرض نادر، أدخل الرعب في قلوب أقاربه، بعد أن تطورت لديه هلوسات جعلته عدوانيا تجاه المحيطين به.

وتغير سلوك الطفل، ويليام هيولت، الهادئ والمبتسم دائما بصورة مفاجئة، ما أرعب أسرته، حيث أصبح عدوانيا ويهاجم والديه ويضرب أخته ويحطم الأشياء المنزلية ويحاول حبس الكبار في الغرف.

وبدأت تظهر لدى الطفل هلوسات قوية، حتى أنه طلب من أمه قتله، وبدأ يرفض تناول الطعام بصورة طبيعية، وتطور لديه الخوف من أزرار الملابس حتى أنه كان يصاب بالغثيان عند رؤيتها.

ورفض ويليام تنظيف أسنانه مدة 10 أشهر، وكان يعاني من الأرق، وكان والداه خلال هذه الفترة يعرضانه على مختلف الأطباء، إلى أن تم تشخيص إصابته بمتلازمة الأطفال "PANS-Pediatric acute-onset neuropsychiatric syndrome".

وأعربت والدته (43 سنة) عن ثقتها بأن سبب إصابة صغيرها كان العفن الموجود في المنزل وارتفاع درجة الحرارة، ولم ينفع انتقالها معه إلى مسكن آخر.

وتجدر الإشارة إلى أن العفن يمكن أن يصل إلى الدماغ ويسبب تقلبات المزاج ونوبات غضب ومشكلات في التفكير.

وبعد خضوعه للعلاج باستخدام مضادات حيوية ومركبات ستيرويدية، شفي الطفل ليعود إلى طبيعته كما كان في السابق.

المصدر: ميديك فوروم