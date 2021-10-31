تراند اليوم : بث مباشر لعبة العراق HD بث مباشر مباراة العراق والبحرين تصفيات كأس العالم

العراق والبحرين الأولمبي اليوم في تصفيات كأس آسيا 2021 تحت سن 23 عام، وهي المباراة التي تقام في اطار منافسات الجولة الثالثة من تصفيات كأس آسيا تحت سن 23 عام، حيث يسعى كلا المنتخبين في هذا التوقيت إلى تحقيق نتيجة إيجابية للمنافسة على صدارة المجموعة للتمكن من التأهل إلى نهائيات كأس آسيا 2021، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور موعد مباراة العراق والبحرين في تصفيات آسيا تحت 23 سنة والقنوات الناقلة للمباراة.

موعد مباراة العراق والبحرين في تصفيات آسيا تحت 23 سنة

تقام اليوم مباراة هامة تجمع بين منتخب العراق ونظيره منتخب البحرين الأولمبي في تصفيات كأس آسيا 2021 تحت سن 23 عام، حيث كان منتخب العراق قد حقق نتيجة ايجابية في الجولة الماضية بعد الفوز الكبير الذي حققه بنتيجة أربعة اهداف نظيفة على حساب منتخب المالديف، وكذلك يسعى منتخب البحرين إلى الحصول على فرصة صدارة المجموعة، وتقام المباراة مساء اليوم الاحد الموافق 31 من شهر أكتوبر، على أن يعلن حكم المباراة بداية اللقاء في تمام الساعة السابعة والربع بتوقيت السعودية وقطر، وفي تمام الساعة الثامنة والربعة مساء بتوقيت القاهرة، والساعة التاسعة والربع مساء بتوقيت ابو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة العراق والبحرين اليوم

يمكن لكافة المتابعين متابعة المباراة المرتقبة التي تجمع بين منتخب العراق ونظيره منتخب البحرين الأولمبي في اطار الجولة الثالثة من تصفيات كأس آسيا 2021 تحت سن 23 عام رسميا عبر أكثر من قناة، حيث أعلنت قناة البحرين الرياضية عن نقل المباراة، بالاضافة إلى قناة الرابعة العراقية الرياضة، كما أن أعلنت القناة الرسمية الخاصة بالاتحاد الاسيوي على منصة يوتيوب بث المباراة مباشرة في الموعد المحدد.

ويستقبل ملعب المحرق اللقاء الذى يجمع منتخب العراق الاولمبي ونظيرة منتخب البحرين في تصفيات كأس اسيا تحت 23 عام اليوم الاحد الموافق 31 من اكتوبر حيث يلتقي المنتخبين فى اطار منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة في دور المجموعات بالبطولة الآسيوية.

مشاهدة مباراة العراق والبحرين بث مباشر

يلتقي المنتخب البحريني مع المنتخب العراقي مساء اليوم على استاد المحرق في منافسات الجولة الثالثة من تصفيات كأس اسيا تحت 23 عام في مرحلة الذهاب للمجموعة الثالثة ونتابع اللقاء عبر موقع كورة اون مباشر

تنطلق صافرة المباراة الساعة السادسة وربع مساء بتوقيت القاهرة والساعة السابعة وربع مساء بتوقيت السعودية

القنوات الناقلة لمباريات تصفيات كأس اسيا

يمكنكم الاستمتاع بمتابعة مباراة منتخب العراق ضد المنتخب البحريني في التصفيات المؤهلة الى كأس آسيا تحت 23 عام حيث يوفر موقع كورة اون رابط مشاهدة مباريات اليوم في خدمة مجانية لجماهير المنتخبين ومتابعي الساحرة المستديرة عبر رابط koraon.

توقيت الساعة 04:15 مساء بتوقيت جرينتش.

توقيت الساعة 06:15 مساء بتوقيت في مصر.

الساعة 07:15 مساء بتوقيت في السعودية.

توقيت الساعة 07:15 مساء بتوقيت في الاردن.

توقيت الساعة 08:15 مساء بتوقيت الامارات