تراند اليوم : بث مباشر مباراة الاهلي HD الاهلي والبنك الاهلي مباشر HD مباراة الأهلي اليوم بث مباشر يلا شوت HD بث مباشر مباراة الأهلي يلا شوت

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وكان الاهلى قد حقق الفوز على الاسماعيلى بأربعة أهداف دون رد في الجولة الأولى للمسابقة فيما فاز البنك الاهلى على طلائع الجيش بثلاثة أهداف دون رد في نفس الجولة.تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلي والبنك الأهلى اليوم الأحد من الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية

ويريد الأحمر في حصد الثلاث أمام البنك الأهلي، خاصة أن الأخير فاز في أول جولة أمام طلائع الجيش بثلاثية، بينما تفوق المارد الأحمر على الدراويش برباعية، وتأمل كتيبة بيتسو موسيماني في الوصول إلى العلامة الكاملة في أول جولتين

ويلعب فريق الأهلي والبنك الأهلي اليوم في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر التاسعة بتوقيت السعودية. وتقام مباراة الأهلي ضد البنك الأهلي على ملعب ستاد الاهلى والسلام، ويأمل الأهلي خلالها أن يحقق فوزة الثاني بعد الفوزر الأول على الاسماعيلي بعدد 4 أهداف للاشيئ، بينما فاز البنك الأهلي على طلائع الجيش بعدد 3 أهداف دون رد.

ويتطلع فريق النادي الأهلي إلى تحقيق فوزًا كبيرًا تمهيدًا لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك على ملعب الدفاع الجوي يوم الجمعة المقبل

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي اليوم

قررت إدارة مجموعة قنوات أون تايم سبورت نقل مباراة الأهلي والبنك الأهلي عبر قناة أون تايم سبورت 1- on time sport 1 ويسبقها استوديو تحليلي.

معلق مباراة الأهلي والبنك الأهلي اليوم

قررت إدارة قناة أون تايم سبورت 1- on time sport 1 اسناد مهمة التعليق على مباراة الأهلي ضد البنك الأهلي اليوم إلى المعلق الرياضي بلال علام.

حكم مباراة الأهلي اليوم

تقرر أن يدير مباراة الأهلي اليوم محمود عاشور، حكم الساحة، وشريف عبد الله وأحمد لطفي مساعدين، والحكم الرابع محمد التابعي، وعبد العزيز السيد حكمًا لتقنية الفار بمساعدة حمادة الجلاوي.

قائمة الأهلي لمباراة البنك الأهلي

حراسة المرمى: علي لطفي - حمزة علاء - مصطفى شوبير. خط الدفاع: أيمن أشرف - بدر بانون - ياسر إبراهيم - كريم فؤاد -أكرم توفيق - علي معلول - محمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية - محمود كهربا - حمدي فتحي - حسين الشحات - بيرسي تاو - لويس ميكيسوني - محمد مجدي أفشة - أحمد عبد القادر - عمار حمدي. خط الهجوم: محمد شريف - حسام حسن.

قائمة البنك الأهلي لمبارة اليوم

حراسة المرمى: أحمد السعدني - محمود الزنفلي خط الدفاع: أمير مدحت - أحمد ياسين - أحمد العش - إسحاق يعقوبو- عاصم صلاح - أسامة إبراهيم - محمد مصطفى ميدو.

خط الوسط: معروف يوسف - محمد فتحي - محمد عبد الرحمن - محمود سيد - أحمد سعيد - محمد حامد - محمد بسيوني - محمود قاعود - محمد هلال - موسي دياوارا - شادي رضوان. خط الهجوم: أسامة فيصل - فادي فريد.

تشكيل الأهلي المتوقع اليوم

حراسة المرمى: على لطفى. خط الدفاع: بدر بانون - أيمن أشرف - علي معلول - أكرم توفيق. خط الوسط: حمدي فتحي - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: لويس ميكيسوني - بيرسي تاو - محمد شريف.

يخوض الأهلي ثاني مبارياته على أمل استعاده لقبه المفضل؛ الدوري المصري، عندما يواجه طلائع الجيش في الجولة الثانية من المسابقة.واستهل الأهلي مشواره في الدوري المصري 2021-2022 بتحقيق فوز عريض على الإسماعيلي بنتيجة 4-0، فيما فاز البنك الأهلي على طلائع الجيش بنتيجة 3-0.وتُقام مباراة الأهلي والبنك الأهلي، في الجولة الثانية من الدوري المصري، مساء الأحد الموافق 31 أكتوبر/ تشرين الأول.

وتنطلق المباراة الساعة 9 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 10 بتوقيت العاصمة الإماراتية أبوظبي، 8 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والبنك الأهلي في الدوري المصري تنقل مباريات الدوري المصري بشكل حصري عبر شبكة قنوات "أون تايم سبورتس" المصرية.وستقوم القناة بنقل مباراة الأهلي والبنك الأهلي على الهواء مباشرة، عبر قناة "أون تايم سبورتس 1".ومن المُقرر أن يتولى بلال علام التعليق على مباراة الأهلي والبنك الأهلي، عبر قناة "أون تايم سبورتس 1"

مشاهده رابط البث المباشر لمواجهه الاهلي ضد البنك الاهلي al ahly vs national bank اليوم الاحد في الدوري المصري الممتاز ، من اجل اظهار ان الفريق هو المرشح الاول لحصد اللقب في هذا الموسم عن فرق الدوري من المقرر ان سوف يستضيف فريق الاهلي مساء اليوم الموافق 31 اكتوبر علي ارضيه ملعبه نظيره الذي حقق الانتصار في مباراته الاولي فريق البنك الاهلي وذلك لحساب مباريات الاسبوع الثاني من منافسات الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم ، وسوف يستضيف ملعب السلام الليله هذه المواجهه وذلك في اطار مواجهه الذهاب بين الفريقين في هذا الموسم ، وسوف تبدا اليوم مباراه الاهلي و البنك الاهلي في تمام الساعه الثامنه مساءا بتوقيت القاهره والساعه التاسعه مساءا بتوقيت السعوديه.

مباراة الأهلي والبنك الاهلي

فريق الاهلي هو صاحب الارض في مواجهه الليله وذلك ضمن منافسات الاسبوع الثاني من الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم ، فريق الاهلي كان قد نجح في تحقيق الانتصار الاول له في الموسم الجديد في الدوري المصري يوم الاربعاء الماضي وجاء هذا الانتصار علي فريق الاسماعيلي وانتهت المباراه بفوز الاهلي بنتيجه اربع اهداف مقابل لاشئ ويتصدرا الاهلي حاليا جدول ترتيب الدوري برصيد ثلاث نقاط ، وعلي ارضه اليوم سوف يبحث عن تحقيق الانتصار الثاني له في الدوري قبل مباراه القمه مع الزمالك في الجوله الثالثه.

موعد مباراة الأهلي والبنك الاهلي

فيما فريق البنك الاهلي فهو الضيف في لقاء الليله وذلك ضمن منافسات الجوله الثانيه من عمر الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم ، فريق البنك الاهلي هو الاخر كن قد نجح في مباراته الاولي في الدوري في هذا الموسم في تحقيق الانتصار الاول له وذلك عندما حقق الانتصار علي فريق طلائع الجيش الاثنين الماضي وانتهت المباراه بفوز البنك بنتيجه ثلاث اهداف مقابل لاشئ ، فريق البنك الاهلي سوف يسعي اليوم امام الاهلي الخروج بنتيجه جيده من اجل تعزيز مركزه في جدول الترتيب.