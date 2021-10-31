تراند اليوم : بث مباشر الزمالك .. مباراة الزمالك وطلائع الجيش بث مباشر HD الزمالك وطلائع الجيش بث مباشر HD مشاهدة مباراة الزمالك يلا شوت

بث مباشر الزمالك مباراة الزمالك وطلائع الجيش بث مباشر HD الزمالك وطلائع الجيش بث مباشر HD مشاهدة مباراة الزمالك يلا شوت مشاهده رابط البث المباشر لمواجهه الزمالك ضد طلائع الجيش tala al jaish vs al zamalek اليوم الاحد في الدوري المصري الممتاز ، يستضيف ملعب الجيش ببرج العرب الليله مواجهه قويه سوف تجمع فريق الزمالك خصمه فريق طلائع الجيش وذلك ضمن مباريات الجوله الثانيه من منافسات الدور الاول لهذا الموسم من الدوري المصري الممتاز ، حيث من المقرر ان يحل فريق الزمالك ضيفا ثقيلا مساء اليوم الموافق 31 اكتوبر علي فريق طلائع الجيش وذلك في مواجهه الذهاب بين الفريقين لهذا الموسم في الدوري ، وسوف تبدا اليوم المواجهه في تمام الساعه الخامسه والنصف مساءا بتوقيت القاهره والساعه السادسه والنصف مساءا بتوقيت السعوديه.

مباراة الزمالك وطلائع الجيش

الزمالك هو الضيف في مباراه اليوم وذلك لحساب مباريات الاسبوع الثاني في الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز ، فريق الزمالك حامل اللقب الموسم الماضي كان قبدا من مباراته الاولي في رحله الحفاط علي لقبه وذلك عندما حقق الانتصار علي فريق انبي يوم الثلاثاء الماضي وانتهت المباراه بفوز الزمالك في هذه المباراه بنتيجه هدفين مقابل لاشئ ، واليوم فريق الزمالك سوف هذه المباراه وهو يبحث عن تحقيق ثاني انتصار له في الدوري وحصد ايضا ثاني ثلاث نقاط له في الدوري قبل مباراته مع الاهلي في قمه الجوله الثالثه من الدوري.

موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش

وعلي الجانب الاخر فريق طلائع الجيش فهو صاحب الارض في مواجهه الليله وذلك ضمن مباريات الجوله الثانيه من عمر الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم ، فريق طلائع الجيش برغم من الفريق دخل الموسم وهو حقق لقب كاس السوبر المصري علي حساب الاهلي ولكن فريق طلائع الجيش كان قد خسر مباراته الاولي في الموسم الحالي وذلك علي يد فريق البنك الاهلي وذلك بنتيجه ثلاث اهداف مقابل لاشئ ، فريق طلائع الجيش سوف يلعب هذه المباراه علي ارضه اليوم امام حامل اللقب وهو يريد تحقيق اول انتصار له في هذا الموسم.