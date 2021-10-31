تراند اليوم : الزمالك وطلائع الجيش بث مباشر .. مباراة الزمالك وطلائع الجيش بث مباشر HD مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش بث مباشر HD مباراة الزمالك بث مباشر

مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش بث مباشر تنطلق مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الساعة الخامسة والنصف الموافق 31 أكتوبر، على استاد الجيش ببرج العرب، في موقعة مرتقبة لدى جماهير القلعة البيضاء، قبل لقاء الأهلي والبنك الأهلي في الساعة الثامنة مساء اليوم ذاته.

مشاهده رابط البث المباشر لمواجهه الزمالك ضد طلائع الجيش tala al jaish vs al zamalek اليوم الاحد في الدوري المصري الممتاز ، يستضيف ملعب الجيش ببرج العرب الليله مواجهه قويه سوف تجمع فريق الزمالك خصمه فريق طلائع الجيش وذلك ضمن مباريات الجوله الثانيه من منافسات الدور الاول لهذا الموسم من الدوري المصري الممتاز ، حيث من المقرر ان يحل فريق الزمالك ضيفا ثقيلا مساء اليوم الموافق 31 اكتوبر علي فريق طلائع الجيش وذلك في مواجهه الذهاب بين الفريقين لهذا الموسم في الدوري ، وسوف تبدا اليوم المواجهه في تمام الساعه الخامسه والنصف مساءا بتوقيت القاهره والساعه السادسه والنصف مساءا بتوقيت السعوديه.

مباراة الزمالك وطلائع الجيش

الزمالك هو الضيف في مباراه اليوم وذلك لحساب مباريات الاسبوع الثاني في الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز ، فريق الزمالك حامل اللقب الموسم الماضي كان قبدا من مباراته الاولي في رحله الحفاط علي لقبه وذلك عندما حقق الانتصار علي فريق انبي يوم الثلاثاء الماضي وانتهت المباراه بفوز الزمالك في هذه المباراه بنتيجه هدفين مقابل لاشئ ، واليوم فريق الزمالك سوف هذه المباراه وهو يبحث عن تحقيق ثاني انتصار له في الدوري وحصد ايضا ثاني ثلاث نقاط له في الدوري قبل مباراته مع الاهلي في قمه الجوله الثالثه من الدوري.

موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش

وعلي الجانب الاخر فريق طلائع الجيش فهو صاحب الارض في مواجهه الليله وذلك ضمن مباريات الجوله الثانيه من عمر الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم ، فريق طلائع الجيش برغم من الفريق دخل الموسم وهو حقق لقب كاس السوبر المصري علي حساب الاهلي ولكن فريق طلائع الجيش كان قد خسر مباراته الاولي في الموسم الحالي وذلك علي يد فريق البنك الاهلي وذلك بنتيجه ثلاث اهداف مقابل لاشئ ، فريق طلائع الجيش سوف يلعب هذه المباراه علي ارضه اليوم امام حامل اللقب وهو يريد تحقيق اول انتصار له في هذا الموسم.

ماتش الزمالك مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش بث مباشر في الأسبوع الثاني للدوري المصري باللقاء الذي يقام على ستاد برج العرب في تمام الخامسة والنصف مساء،قدم الزمالك مباراة قوية في الجولة الأولى أمام إنبي وحقق الفوز بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت على ستاد بتروسبورت، وسيبحث حامل اللقب عن الانتصار الثاني على التوالي ومواصلة رحلة دفاعه عن لقب الدوري بجدارة، الزمالك فضل السفر إلى الإسكندرية قبل المباراة بـ48 ساعة من أجل تفادي الاجهاد والارهاق، الزمالك سيخوض لقاء اليوم بدون محمود عبدالرازق شيكابالا قائد الفريق المعاقب بالإيقاف لمدة 8 مباريات من الموسم الماضي.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام طلائع الجيش

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: محمد عبد الشافي – محمود حمدي الونش – محمود علاء – حمزة المثلوثي.

خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما – أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش والقنوات الناقلة لها

تتابعون اليوم مواجهة الزمالك وطلائع الجيش في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة، الساعة الرابعة والنصف بتوقيت غرينيتش، الساعة السادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، وتقام مواجهة الزمالك وطلائع الجيش عبر أون تايم سبورت أتش دي 2 وموقعنا

وفي الجانب الأخر يتطلع طلائع الجيش إلى الخروج من كبوة الهزيمة التي تعرض لها في الجولة الأولى أمام البنك الأهلي، طلائع الجيش لم يقدم الأداء المنتظر منه في الظهور الأول له في البطولة وعلى الرغم من أن كل الترشيحات كانت تنصب في صالح طلائع الجيش المتوج مؤخرا بلقب السوبر إلا أن الفريق قدم أداءا متواضعا وخسر أول تحدي له في الدوري.

تشكيل طلائع الجيش المتوقع أمام الزمالك

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: خالد سطوحي - حسن مجدي - محمد ناصف -مصطفي حسن الزناري

خط الوسط: عبد الرحمن خالد "شيكا" - مهند لاشين

خط الوسط الهجومي: أحمد سمير - محمد الصباحي - عمرو السيسي

خط الهجو: جون أنطوي "كازادي كاسينجو

معلومات مباراة الزمالك وطلائع الجيش.

ما هو موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري المصري؟

05:30 مساءاً بتوقيت مصر, 06:30 مساءاً بتوقيت السعودية, 04:30 مساءاً بتوقيت غرينتش.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وطلائع الجيش؟

أون تايم سبورت 2 - ON Time Sport 2.

ما هي البطولة التي تُلعب خلالها مباراة الزمالك وطلائع الجيش؟

الدوري المصري.

من هو معلق مباراة الزمالك وطلائع الجيش؟

مؤمن حسن.