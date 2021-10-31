تراند اليوم : تنسيق كلية اعلام 2019 / 2020 .. نتيجة تنسيق كلية اعلام 2019

تنسيق كلية اعلام 2019 2020، ظهرت نتيجة تنسيق كلية اعلام 2019 القاهرة بني سويف، والحدود الدنيا لكليات المرحلة الأولى بالشعبة الأدبية بتنسيق 2020 ، بعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى من التنسيق، والتى جاءت كالتالى:

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة