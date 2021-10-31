تراند اليوم : تنسيق كلية الطب العسكري 2020

تنسيق كلية الطب العسكري 2020 وكيفية التسجيل والالتحاق بالكليات العسكرية يمكنك معرفة كل الشروط وكيفية الالتحاق من الموقع الرسمى لوزارة الدفاع المصرية تنسيق كليات الشرطة حد ادنى 65 % تنسيق الفنية العسكرية حد ادنى 90% تنسيق كلية الطب العسكرى 97% وباقى الكليات سوف تشاهد تنسقها بالموقع الرسمى لوزارة الدفاع المصرية.

الطب العسكري 2020 مصاريف كلية الطب العسكري 2020

كلية الطب العسكري للبنات 2020 في بلادنا تأتي مهنة الضابط العسكري في مراتب عليا بين أصحاب الوظائف، فما أن تفترق عن صديقك الذي شاءت الأقدار أن يلتحق بإحدى الكليات العسكرية التي تؤهله للعمل كضابط بالقوات المسلحة حتى تبدأ الهوة في الاتساع بين ما يناله هو من مزايا وما تناله أنت من صعوبات، فهل الصورة بهذا الشكل فعلا؟.. لا أحد ينكر أن الحياة العسكرية بهاnbsp;قسوة وبعدا عن الحياة التقليدية التي يطمح إليها كل شاب، لكن في النهاية هناك حالة واقعية أن الضابط الشاب ينال بعض المزايا التي لا تتوافر لغيره من الشباب .

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مجموع القبول بالتمريض العسكري و كراسة الشروط بالتطوع ودخول التمريض العسكرى 2020-2020 تنسيق الكليات العسكرية tansik.egypt.gov.eg من الأزهر ومكان السكن ٢٠١٩:

شروط الالتحاق بكلية «التمريض العسكري» بنين وإناث «مواعيد التقديم – الحد الأدنى للقبول» واخر موعد للتقديم من هنا

عيوب الطب العسكري وكيفية الالتحاق بكلية طب عسكرى للبنات

صدق الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على الحد الأدنى للقبول بكلية الطب للقوات المسلحة إلى 95%، وذلك لتوسيع قاعدة الاختيار وزيادة شريحة الطلبة المتقدمين للقبول بالكلية..ولإتاحة الفرصة لأكبر عدد من طلبة الثانوية؛ العامة الراغبين في نيل شرف الالتحاق بالعسكرية المصرية، والعمل ضمن المنظومة الطبية؛ للقوات المسلحة.

شروط الفبول بكلية الطب العسكري بمصر للبنات 2020

كيفية الالتحاق بكلية طب عسكرى للبنات يشترط اجتياز الاختبارات الخاصة بكلية الطب للقوات المسلحة، التي تم إعدادها وفق معايير علمية؛ دقيقة تراعي القدرات الذهنية؛ والبدنية لطالب كلية الطب للقوات المسلحة.

اخر موعد لسحب ملفات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية؛

تقرر مد فترة سحب ملفات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية؛ حتى يوم الثلاثاء الموافق 15/8/2020.

كلية؛ الطب للقوات المسلحة تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية؛ العامة القسم العلمي “شعبة العلوم” فقط، وكذلك تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية؛ الأزهرية؛ والشهادات المعادلة من القسم العلمي، وألا يزيد السن في 1/11/2020 عن 21 عاما.

اين تقع كلية؛ الطب العسكري – عنوان كلية الطب العسكري

مميزات كلية الطب العسكري

كلية الطب العسكري بمصر للبنات 2020

اختبارات كلية الطب العسكري كلية الطب بالقوات المسلحة

كلية الطب بالقوات المسلحة (مصر)

لكن قبل الحديث عن المزايا فهناك عيوب لهذه المهنة يتعرض لها الضابط العسكري أثناء مشواره الدراسي والعملي، منها على سبيل المثال:

– التعرض لاختبارات غير تقليدية من أجل الالتحاق بالكليات العسكرية .

– الأسابيع الأولى في الدراسة تأتي بمثابة صدمة للطالب، فالشعر قد تم قصه، والأزياء مختلفة، وكل من حولك من الجنس الخشن، وبعض زملاءك تختلف طبائعهم وأصولهم عنك.

– الخضوع للأوامر العسكرية شرط الاستمرار في الحياة العسكرية، وهو ما يقلل من فرص التمرد أو الاعتراض، فشعارك من اليوم هو quot;تمام يا افندمquot;.

– الحياة جافة.. وأحيانا صحراوية.

– بعد التخرج تضطر إلى السفر أثناء فترات عملك اللهم إن وجدت المساعدة التي تبقيك داخل نطاق مدينتك.

– إن قامت حرب، فهي اللحظة التي قد تواجه فيها شبح الموت أو الإصابة.

– طوال حياتك تشعر أنك مختلف عمن حولك، وأنهم تمتعوا بفترة شبابهم وحياتهم المدنية بينما قضيت أنت وقتك برفقة العساكر والضباط .

حاولت أن أعدد أيضا مزايا هذه المهنة، وأفكر هل كانت فرصة يفوتها الشاب عندما لا يهتم بالالتحاق بإحدى الكليات العسكرية..؟

و كانت هذه النقاط:

– ينال الضابط خدمات مجانية عديدة منها : العلاج، واشتراكات النوادي، والمواصلات، والكثير من الأنشطة الخاصة بالقوات المسلحة وأسرهم، وتسهيلات في الشقق، والمساعدة في الحصول على سيارة بعد التخرج .

– بعض الفتيات يعجبن بزي الضابط، وهي ميزة نسبية للضباط.

– الحياة العسكرية تعلم الانضباط والنظام .

– نسبة النجاح في الكليات العسكرية تتراوح غالبا بين 98% و 100%.

– في حالة قيام الحرب، إن كان الضابط منتصرا، فسيدخل التاريخ، وان هزم فهي نكسة ستزول.

– بعد التقاعد يستطيع الضابط أن يحصل على عمل آخر سواء في الحكومة أو أي شركة أخرى وتساعده خلفيته العسكرية في ذلك، ومن الصعب أن يعاني من البطالة.

– منذ لحظة دخول الكلية العسكرية، ينادى ضابط المستقبل بلقب باشا، فقط لأنه ضابط.

ما هى الشروط والمعايير الأساسية للقبول بالكلية ؟

يتم قبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة القسم العلمى أو ما يعادلها بشرط الحصول على الدرجات المؤهلة للإلتحاق بالكلية وإستيفاء كافة شروط الإلتحاق بالكليات العسكرية وإجتياز الإختبارات المؤهلة للكلية

ما هي إختبارات القبول بالكلية وما هى النتائج التى تتضمن الدخول ؟

هى مجموعة من الإختبارات يتم تقييمها بدرجات ثم تجميع الدرجات التى يحصل عليها الطالب المتقدم للألتحاق بكلية الطب بالقوات المسلحة فى كل إختبار والحصول على الإجمالى العام ومن ثم يتم تقييم الطالب ومقارنته بباقى الطلبة المتقدمين للألتحاق بالكلية لإختيار الأفضل بينهم .

تنقسم إختبارات القبول بكلية الطب بالقوات المسلحة إلى :-

إختبار السمات ويجب أن يحقق الطالب أقصى معدل ممكن من الدرجات .

الأختبار الطبى وتكون نتيجة الأختبار ( مضى – قصر ) .

الأختبار الرياضى ويجب أن يحقق الطالب أقصى معدل ممكن من الدرجات مع أداء قفزة الثقة .

الأختبار النفسى وتكون نتيجة الأختبار ( مضى – قصر ) .

إختبار القبول التخصصى فى التفكير المنطقى والعلمى لطلبة كلية الطب بالقوات المسلحة ويتم إختيار الدرجات الأعلى

كشف الهيئة ويتم عرض الطالب على مجلس الكليات العسكرية .

العرض العام ويخضع فيه الطالب المتقدم لفحوصات طبية و أختبارات رياضية متقدمة .

كيف يمكن المنافسة فى الإختبارات وكيفية تنمية المهارات وزيادة الكفاءة البدنية والعلمية لأكون جديرا بالإلتحاق بالكلية وما هى الدورات التى يمكننى الإلتحاق بها ؟

يقوم الطالب الراغب فى الإلتحاق بكلية الطب بالقوات المسلحة بالتأهيل الشخصى من خلال رفع مستوى لياقته البدنية وكذا رفع مستوى اللغة الأنجليزية تمهيداَ لاجتياز أختبارات القبول المذكورة سابقاَ .

لو فاتنى الإلتحاق بالكلية هل يجوز لى التقديم فى العام المقبل وماهى الأسباب التى تجعلنى لا أقبل بصفة مستديمة؟

تعتبر عدم اللياقة الطبية او البدنية من أهم أسباب عدم القبول بكلية الطب بالقوات المسلحة – كما يحق للطالب المتقدم للألتحاق بكلية الطب بالقوات المسلحة بحد أقصى سنة واحدة بعد الثانوية العامة على أن يكون أمضى هذه السنة فى أحدى الكليات المدنية.

هل معايير الإختيار للقبول بالكلية عادلة وهل هناك مجال للمحسوبية أو الوساطة ؟

تعتبر المقومات الشخصية للطالب ومستواه البدنى والطبى والعلمى هم المعايير الأساسية للقبول بكلية الطب بالقوات المسلحة حيث لا مجال للمحسوبية أو الوساطة ولكن التقييم العادل من خلال مجموعة الإختبارات السابق ذكرها .

ما هى نوعية الدراسة بالكلية وطرق ووسائل التدريس ؟

تتميزكلية الطب بالقوات المسلحة بقلة أعداد الطلاب فى الدفعة (لا تزيد عن 200 طالب) مما يتيح تفاعل الطلبة بشكل أفضل خلال المحاضرات والدروس العملية ( حيث لا يزيد عدد الطلاب فى المحاضرة عن 100 طالب) كما يتم تطبيق نظام التعليم بحل المصاعب (PBL) كأحد الأساليب الحديثة فى التعليم جنباً إلى جنب مع الدروس العلمية وكذلك تطبيق برنامج التعرض المبكر للمرضى بالمستشفيات بدءا من العام الدراسى الثانى والتى تزيد من مهارات الطالب الإكلينيكية وتساعده على تفهم الدراسة الأكاديمية النظرية خصوصاً فى المراحل قبل الإكلينيكية.

هل تتطلب الدراسة بالكلية الإقامة الداخلية بها وما مستوى وسائل الأعاشة بالكلية ؟

تتطلب الدراسة بكلية الطب بالقوات المسلحة لإقامة الطلبة بها وقد تم توفير مستوى إدارى متميز للأعاشة من (عنابر إيواء – دورات مياة – ميس الطعام – قاعات دراسية – معامل ……) .

هل يحصل الطلبة المتميزون بدنيا ورياضيا على أى مزايا خاصة داخل الكلية وما هى ؟

الطلبة المتميزون رياضيا يتم تدريبهم ضمن الفرق الرياضية للكلية للأشتراك فى المنافسات الرياضية على مستوى الكليات و المعاهد العسكرية كما أن الطلبة المتميزون رياضيا ( الحاصلون على بطولات ) يتم أضافة درجات تفوق رياضى على المجموع النهائى لهم كما يسمح للطلبة المنضمين للمنتخبات القومية بالتدريب مع فرقهم بعد التصديق من الأمانة العامة للقوات المسلحة .

هل يتم قبول المعيدين المجندين للعمل بالكلية؟

نعم، يتم قبول المعيدين المجندين للعمل بالكلية على أن يتم مخاطبة الكلية من قبل الجامعة المدنية المسجل بها الفرد.

هل يمكن دخول المعيدين المجندين للالتحاق بالكلية كهيئات معاونة؟

نعم، يمكن دخول المعيدين المجندين للالتحاق بالكلية على أن يتم مخاطبة الكلية من قبل الجامعة المدنية المسجل بها الفرد للالتحاق بالكلية كهيئات معاونة.

متى وكيف أختار سلاحى :القوات الجوية – القوات البحرية – القوات الخاصة؟

يتم توزيع الخريجين على الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة طبقاً لإحتياجات الأفرع الرئيسية من التخصصات الطبية ورغبات الخريجين

ماهو المسير المتوقع لخدمتى بالقوات المسلحة بعد التخرج ؟

يتم التخرج من الكلية برتبة ملازم أول تحت الإختبار ويمنح جميع المميزات الخاصة بضباط القوات المسلحة ويختلف مسير الخدمة طبقاً للتخصص والسلاح وفى جميع الأحوال يسمح للخريج بالحصول على جميع الدرجات العلمية والأكاديمية للتأهيل المستمر والبعثات الداخلية والخارجية والتدريب المستمر طوال فترة خدمته وطبقاً للشروط والأحكام الصادرة بهذا الشأن

ما هى المميزات التى أحصل عليها بعد التخرج ؟

المميزات الخاصة لخريجى كلية الطب بالقوات المسلحة :-

تمنح الكلية درجة البكالوريوس فى الطب والجراحة كما تمنح طلاب الدراسات العليا الدرجات الأكاديمية والإكلينيكية بعد التخرج فى مختلف التخصصات ( دبلوم – ماجستير – دكتوراه)

يدرس الطالب خلال فترة تواجده بالكلية علوم طب الفضاء والطيران وطب الأعماق وطب وجراحة الميدان وإدارة الكوارث والأزمات لذا فإن من حقه التقدم للحصول على التخصص فى هذه المجالات

الإشتراك فى المؤتمرات العلمية والفعاليات البحثية منذ دخوله للكلية وبعد التخرج

يؤدى الطالب التدريب الإكلينيكى وفترة الإمتياز لمدة إثنا عشر شهراً بالمستشفيات العسكرية التعليمية والمعتمدة من كلية الأطباء والجراحين الملكية البريطانية والمجلس الأعلى للجامعات المصرية

يتم تعيين أوائل الخريجين بالوظائف الأكاديمية بالكلية فى هيئة التدريس المعاونة فى وظيفة معيد وبعد إستكمال دراسة الماجستير وعمل الأبحاث اللازمة لدرجة المدرس المساعد ثم يتم تعيينه فى درجة مدرس بعد الحصول على الدكتوراه وعمل الأبحاث اللازمة ليواصل التدرج فى الدرجة الأكاديمية لدرجة أستاذ مساعد ثم أستاذ طبقاً للأبحاث العلمية والتأهيل المقرر

يحق للخريج التقدم لإمتحان زمالة الكلية الملكية البريطانية والتقدم للبعثات التخصصية والتأهيلية فى كافة التخصصات والتى تنظمها القوات المسلحة مع المراكز الطبية والكليات والمعاهد المتميزة داخل وخارج جمهورية مصر العربية

يحق للخريج الإلتحاق بالبرامج الأكاديمية والتدريبية وبرامج التعليم الطبى المستمر والتى تقيمها الأكاديمية الطبية العسكرية بالإشتراك مع المراكز والجمعيات العالمية المتخصصة

الحق فى دخول جميع نوادى وفنادق القوات المسلحة

الحصول على خدمات أدارة النوادى للقوات المسلحة من مصايف ورحلات

التأمين الطبى للخريج وأعضاء أسرته بالمستشفيات العسكرية على نفقة القوات المسلحة

الأشتراك فى صندوق التأمين الخاص فى الميعاد المحدد لذلك

الأشترك فى صندوق الأسكان للقوات المسلحة للحصول على شقة من مساكن ضباط القوات المسلحة



يمكن للخريج الحصول على خدمات من مجمع الخدمات للقوات المسلحة ( استخراج بطاقة / استخراج رخصة قيادة / خدمات الشهر العقارى……………..)

يحق للخريج الأشتراك فى دار الإمداد والتموين

يحق للخريج دخول دور القوات المسلحة بعد التخرج من الكلية طبقا لتخصص الأسلحة

للخريج الحق فى الحصول على مميزات إدارة الشؤن المعنوية ( العمرة / الحج /………..)

أين سأعمل بعد التخرج من الكلية ؟

يتم توزيع الخريجين على مستشفيات القوات المسلحة طبقاً لرغبات الضباط الأطباء و إحتياجات القوات المسلحة و يمكن أيضاً العمل كعضو هيئه تدريس معاونة داخل كلية الطب بالقوات المسلحة لأوائل الخريجين

ماهى الوظائف والتخصصات التى يمكن أن ألتحق بها بعد التخرج وماهى نوعيات البعثات التعليمية والماموريات أثناء الخدمة؟

تتنوع التخصصات داخل منظومة الخدمة الصحية بالقوات المسلحة بين التخصصات الإكلينيكية والأكاديمية وتخصصات العلوم الطبية العسكرية طبقاً للميول الخاصة بالخريج ومدى استيفاؤه للشؤوط الخاصة بالتخصص ويحق للخريج التقدم للبعاثات الداخلية لنيل الدرجات الأكاديمية والشهادات المهنية الخاصة بالتخصص كما يحق له الإشتراك فى البعثات والمأموريات الخاصة بالتخصص والتى من شأنها إستمرار التدريب والتعليم الطبى المستمر طوال حياته المهنية

هل يتم أرسالى فى قوات حفظ سلام ؟ وهل هناك أى أخطار فى الأشتراك فى هذه المهام؟

لجمهورية مصر العربية سمعة عالمية فى مجال الإشتراك فى أنشطة الأمم المتحدة حيث كانت البعثة الأولى لحفظ السلام التى إشتركت بها مصر فى الكونغو فى عقد الستينات من القرن الماضى ويحق للأطباء الراغبين فى الإشتراك فى بعثات حفظ السلام والمستوفين لشروط الإشتراك من خلال الوحدات المصرية لحفظ السلام المنتشرة فى العديد من الدول ويتم التأمين على جميع العناصر المشتركة ضد الأخطار التى يمكن ان يتعرضوا لها خلال المهام الخاصة بذلك

: مامعنى الأرتباط بالكلية وبالقوات المسلحة وهل هذا الألزام يمنعنى من العمل فى العيادات الخاصة بعد التخرج فى أوقات الفراغ؟

كلية الطب بالقوات المسلحة تقوم بتخريج ضابط طبيب مقاتل كعضو فاعل فى منظومة الرعاية الصحية بالقوات المسلحة سلماً وحرباً لأفراد القوات المسلحة ( ضباط وضباط صف و جنود ) و أيضاً للمدنيين و لا يمنع هذا من العمل في العيادات الخاصة بعد الحصول على التصاريح اللازمة لذلك من الجهات المعنية .

ماهى فرص التعيين بالكلية بعد التخرج للطلبة المتميزين ؟

يتم تعيين أوائل الخريجين من كلية الطب بالقوات المسلحة للعمل كعضو هيئه تدريس بالكلية فى كافة التخصصات الإلكينيكية والأكاديمية بشرط إستيفاء جميع الشروط الخاصة بذلك

ما هى فرص التأهيل بعد التخرج ؟

يمنح جميع الخريجين الفرصة للتأهيل العلمى المستمر فى كافة المجالات البحثية والأكاديمية والإكلينيكية من خلال التأهيل الأكاديمى لدرجات الماجستير والدكتوراه أو التأهيل التقنى من خلال الدورات الطويلة والقصيرة أو التأهيل فى مجال التخصص من خلال زمالة الكلية الملكية بالمملكة المتحدة والإشتراك بالأبحاث المتميزة فى المحافل والمؤتمرات العلمية الدورية

هل يمكننى العمل خارج جمهورية مصرالعربية بعد التخرج؟

لا يتم عمل الضابط بالقوات المسلحة خارج خارج جمهورية مصرالعربية إلا بتصديق من الجهات المعنية بذلك و طبقاً اللوائح و القوانين الموجودة داخل القوات المسلحة

كيف يتم إختيار التخصص بعد التخرج ؟

يتم إختيار التخصص طبقاً للترتيب العام للدفعة حيث يتم إحتساب المجموع التراكمى للطالب خلال السنوات الدراسية الستة لتحديد ترتيبة داخل الدفعة ، ويتم تعيين الطلاب الأوائل كأعضاء هيئة معاونة للتدريس فى الكلية

أين ومتى يتم التدريب الأكلينيكى فى الكلية ؟

يتم التدريب الأكلينيكى بالكلية ببرنامج التعرض الأكلينيكى المبكر من السنة الدراسية الثانية فى مستشفيات الرئاسة العامة التابعة للخدمات الطبية بالقوات المسلحة

هل يتم إرسالى ببعثات خارجية أثناء الدراسة و كيف ؟

يتم تنظيم زيارات خارجية أثناء الدراسة للتعايش أو الإشتراك فى المؤتمرات العلمية للأبحاث الطلابية المتميزة .

هل شهادة التخرج معترف بها فى مصر و العالم ؟

طبقاً لقانون تنظيم الجامعات فإن شهادة بكالوريوس الطب والجراحة وكذلك الشهادات الأكاديمية الممنوحة من كلية الطب بالقوات المسلحة معترف بها من المجلس الأعلى للجامعات ويسرى عليها كافة اللوائح المنظمة للإعتراف الدولى

هل يمكننى بعد التخرج الإشتراك فى النقابة العامة للأطباء ؟

يمكن للخريج الإشتراك فى نقابة الأطباء بشرط إتمام التخرج والتدريب الإكلينيكى لمرحلة الإمتياز فى المستشفيات

ما هى أرقام التليفونات والعناوين التى أستطيع من خلالها التواصل مع الكلية ؟

تليفون : 24032872-02

العنوان : 6 شارع إحسان عبد القدوس المتفرع من شارع الخليفة المأمون – مصر الجديدة – القاهرة.