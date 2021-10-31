تراند اليوم : إحذر هذه السمكة فقد تقتلك خلال ثلاث ساعات فقط!!

غزة / وكالات / الخليج 365

اعداد/ مالك حبوش

للوهلة الأولي لا تكاد أن ترسم لها طبق لكي تقدم فيه كوجبة سمك لذيذة ومغذية ,لكن سرعان ما يتحول هذا الطبق إلى كأس من السم ,فهي في الحقيقة سمكة سامة غير صالحة للأكل.

فهي تحتوي على اخطر أنواع السموم , وهو سم( التيترودوتوكسين) الذي يتسبب بوفاة آكله بظرف وجيز لا يتجاوز اليوم.

يعطي شكلها تفسيرا للاسم المطلق لها , فقد سميت بالأرنب للشبه الكبير بين فمها وفم الأرنب, وخاصة أسنانها الرباعية .



تعيش هذه السمكة في البحرين الأبيض و الأحمر بكثرة , بعدما تعرضا لغزو كبير من الكائنات البحرية من المحيطين الهادئ و الأطلسي التي شملت سمكة القرش ومثل هذه الأسماك .

تتراكم المواد السامة في هذه السمكة بأسنانها بسبب تحليل غذائها الذي يشمل نوعا من الطحالب السامة، فمن الجدير بالذكر أن السم يتراكم بكثرة في رأسها الذي هو ثلث جسدها وفي كبها المغري الكبير.

تشكل هذه السمكة التي تتغذي على الأسماك الصغيرة واليرقات السمكية تهديدا قويا على الثروة السمكية في البحر المتوسط ما يعني ضرورة صيده و إبادته الكاملة.

وتقول بعض الأبحاث أن السم المتواجد بالسمكة الواحدة كافي لقتل مئة شخص.

يقول المواطن سلامة صياد “أن زميله أغرته كبد هذه السمكة فقام بتناولها في عرض البحر بعد اصطيادها مباشره فما لبثت لان أصيب بالمغص و ارتخاء في الجسد وتم نقله إلي المشفى”

تتجمع أعراض التسمم التي تبدأ بارتخاء في مفاصل الجسد وعضلاته وغثيان وصداع وقد تصل في حالة التسمم المركز إلى الوفاة مباشره

يقول المواطن محمود أبو حصيرة صياد “شاهدنا حالات كثيرة من أشهرها شخص من عائلة أبو كرش يقتن بالشيخ رضوان تعرض للتسمم من قبلها وكاد أن يفارق الحياة لولا عناية الله “.

وكانت وزارة الصحة المصرية ووسائل أعلام مصرية قد كشفت النقاب عن نوع من الأسماك يعيش في المنطقة ويتسبب بالتسمم، محذرة الإنسان من تناوله لأنه يشكل خطرا على صحته. حيث أدت إلى وفاة مواطن مصري وإصابة عائلته بالتسمم، الأمر الذي دفع الأجهزة الأمنية المختصة لمراقبة ومتابعة الموضوع بشكل جدي لخطورة على الإنسان، مؤكدة أن هذه السمكة تتواجد بسواحل البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط بما فيها شواطئ فلسطين

يقول حمادة عباس بائع سمك”بأن هناك نوعان من هذه السمكة منها السام والغير صالح للأكل ومنها ما هو صالح للأكل.

وكما يقول احد أفراد الشرطة البحرية بأن الشرطة تقوم بملاحقة بائعو هذه السمكة , ناهيك عن تخوفهم من المسائلة القانونية ,ومن السمكة نفسها لما سمعوا وشاهدو مدي خطورتها.

من جهته حذرت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة التجار والمواطنين من أكل أو الصيد أو المتاجرة بهذه السمكة, باعتبارها خطيرة جدا على صحة الإنسان.