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تراند اليوم : 20 مارس يتعادل الليل والنهار تزامنا مع الكسوف الجزئي للشمس

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القاهرة / مشرق نيوز

قال رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بمصر أشرف تادرس إن الاعتدال الربيعي يبدأ يوم 20 مارس الجاري، متزامنًا مع ظاهرة الكسوف الجزئي للشمس التي تحدث في هذا اليوم.

ويبدأ الكسوف في هذا اليوم الساعة 11:10 بتوقيت القاهرة وفلسطين (9:10 ت.غ)، ويصل أقصى درجة له الساعة 11:48 (9:48 ت.غ)، وينتهي في 12:30 (10:30 ت.غ)، بحسب تادرس.

وأضاف تادرس في تصريحات للأناضول أن الترويج الإعلامي الخاطئ في أن الاعتدال الربيعي الذي يأتي مصاحباً للكسوف في هذا اليوم هو بداية الربيع، مشيراً أنه غير صحيح، وأنه ذروة فصل الربيع، إذ تتساوى مدة الليل مع النهار في هذا اليوم.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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