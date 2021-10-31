تراند اليوم : 20 مارس يتعادل الليل والنهار تزامنا مع الكسوف الجزئي للشمس

القاهرة / مشرق نيوز

قال رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بمصر أشرف تادرس إن الاعتدال الربيعي يبدأ يوم 20 مارس الجاري، متزامنًا مع ظاهرة الكسوف الجزئي للشمس التي تحدث في هذا اليوم.

ويبدأ الكسوف في هذا اليوم الساعة 11:10 بتوقيت القاهرة وفلسطين (9:10 ت.غ)، ويصل أقصى درجة له الساعة 11:48 (9:48 ت.غ)، وينتهي في 12:30 (10:30 ت.غ)، بحسب تادرس.

وأضاف تادرس في تصريحات للأناضول أن الترويج الإعلامي الخاطئ في أن الاعتدال الربيعي الذي يأتي مصاحباً للكسوف في هذا اليوم هو بداية الربيع، مشيراً أنه غير صحيح، وأنه ذروة فصل الربيع، إذ تتساوى مدة الليل مع النهار في هذا اليوم.