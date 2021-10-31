تراند اليوم : باحثون: قلة النوم تعرضك لخطر الموت المبكر

الخليج 365

قلة النوم مشكلة يعاني منها الكثيرون اليوم، وقلة النوم واحدة من المشكلات التي تسبب الكثير من العوارضالصحية التي قد لا ينتبه لها البعض.

تعرف على أضرار قلة النوم والمشكلات التي تسببها قلة النوم لك.

أن تكتفي بالحصول على أربع ساعات من النوم ليس دليلا على قوتك البدنية وعلى قدرتك على التحمل. فيالواقع، إن عدم أخذ كفايتك من النوم ينتقص من صحتك العامة حيث أن قلة النوم يمكن أن يؤدي إلى السمنة،وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، وحتى الموت المبكر. تابعي القراءة لمعرفة المزيد عن أهمية نوعية النوم،وماذا يحدث عندما لا نحصل على القسط الكافي من النوم.

قلة النوم تزيد الإحساس بالجوع:

عندما لا تأخذ قسطا كافيا من النوم فإن ذلك يزيد من شهيتك ويزيد من قابليتك لتناول وجبة دسمة وبالتالي زيادةالوزن. وجدت الأبحاث من جامعة أوبسالا أن ليلة واحدة بدون الحصول على النوم لرجال شباب ذوي الوزنالطبيعي أدت إلى زيادة شعورهم بالجوع.

وكشفت صور الرنين المغناطيسي للدماغ ل 12 شاب من أصحاب الوزنالطبيعي بعد ليلة كاملة بدون نوم أن المنطقة المسئولة عن الإحساس بالجوع في الدماغ أظهرت نشاط أعلى منالمعتاد، لذلك يجب الحرص على النوم لمدة لا تقل عن 8 ساعات للحفاظ على المعدل الطبيعي للوزن.

قلة النوم تتحكم بهرمونات الشهية:

إذا كنت ممن يعانون من الحرمان من النوم فإن جسمك ينتج كميات قليلة من هرمون الليبتين وهو الهرمونالمسئول عن إشعارك بالشبع كما أنه بالمقابل يفرز الكثير من هرمون جريلين وهو الهرمون الذي يخبرك أنكجائع. وبالتالي في اليوم الذي يليه تقوم هرموناتك بتحفيزك لتأكل أكثر وتحرق سعرات حرارية أقل. مع كل هذهالهرمونات المكدسة ضدك، سوف تجد من المرجح صعوبة بالغة في مقاومة الوجبات والحلويات اللذيذة في اليومالتالي.

قلة النوم تعرضك لخطر الموت المبكر:

أجرى باحثون في المملكة المتحدة وإيطاليا تحليل لأكثر من 16 دراسة على مدى 25 عاما وشملت أكثر من 1.3 مليون شخص و 100،000 حالة وفاة وأفادوا بأن أولئك الذين ينامون أقل من ست ساعات كل ليلة كانوا من12% أكثر تعرضا لاحتمال الوفاة المبكرة من أولئك الذين ينامون بمعدل ست إلى ثماني ساعات، وهذا يؤكد ما جاء في دراسة سابقة أظهرت أن الأشخاص الذي قلصوا نومهم من سبع ساعات كل ليلة إلى خمس ساعات أو أقل واجهوا 1.7 أضعاف زيادة خطر التعرض للوفاة لأي سبب كان.

قلة النوم قد تؤدي للإصابة بأمراض القلب ومضاعفات مرض السكري:

السمنة والوفاة المبكرة ليست هي المشاكل المحتملة الوحيدة المرتبطة بقلة النوم، حيث وجدت دراسة عام 2010 أن أولئك الذين ينامون أقل من سبع ساعات كل ليلة كانوا في خطر متزايد لتعرضهم للإصابة بأمراض القلب، كما وجدت الدراسة أن النساء تحت سن 60 وينمن بمعدل خمس ساعات أو أقل كل ليلة معرضات للخطر بشكل مضاعف.

وجاء في دراسة أجريت عام 2011 أن الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري من النوع الثاني وكانوا ينامون بشكل سيئ في الليل كانت مستويات استهلاك الجلوكوز والأنسولين أعلى من غيرهم وكذلك مستويات مقاومة الأنسولين.

قلة النوم قد تزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي والأورام الحميدة:

وهنا المزيد من الأسباب لجعل ليلة جيدة من النوم جزءا من نظام حياتك فقد وجدت دراسة يابانية أن النساء اللواتي كن ينمن أقل من ست ساعات كل ليلة لديهن خطر أكبر بنسبة 62 % للإصابة بسرطان الثدي، بالإضافة إلى ذلك، وجدت دراسة تم إجرائها عام 2011 في جامعة كيس ويسترن أن أولئك الذين ينامون أقل من ست ساعات كل ليلة كانوا من ضمن 47 % الأكثر عرضة للأورام الحميدة في القولون والمستقيم، والتي يمكن أن تصبح خبيثة مع الوقت.