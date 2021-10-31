تراند اليوم : 20 شئ يدمر قواك و قدراتك العقلية لا تفعلهم !

الخليج 365

المخ هو العضو في الجسم الذي نعتمد عليه في تكوين شخصياتنا وإبداع أفكارنا والتحرك تجاهها وهناك بعض الناس الذين وهبهم الله بقوة عقلية كبيرة وحكمة تجعلهم يستطيعون التصرف في أصعب الأمور ويلجأ إليهم الناس للإستشارة حول حياتهم ولكن لكي تحتفظ بقدراتك العقلية ولكي تصبح أقوى في قدراتك العقلية يجب أن تتجنب فعل هذه الأشياء:

1. التفكير في الماضي: الحكماء يركزون تفكيرهم على اللحظة الحالية والمستقبل القريب فهم يتفهمون جيدًا أن ما حدث في الماضي سيظل في الماضي ولا يملكون تغييره أو التحكم فيه والمستقبل البعيد يقع في علم الغيب الذي لا يعرفه أي إنسان لذلك وكما قال الدكتور إبراهيم افقي –رحمه الله- عش كل لحظة وكأنها آخر لحظة في حياتك

2. الوقوع في حب منطقة الأمان: منطقة الأمان هي أخطر مكان على العقل فعندما تحب الجلوس في هذه الهاوية لفترة طويلة فأنت كشخص تفقد الكثير من قدراتك فالتواجد في منطقة الأمان يعني أنك تستسلم للموت وأنت على قيد الحياة و للحفاظ على قواك العقلية يجب أن تكون خارج منطقة الأمان .

3. عدم الإستماع لآراء الآخرين: السفهاء فقط هم من يعتقدون أن رأيهم هو الوحيد الذي يُعتد به. فعندما تجلس مع العديد من الأشخاص للتفكير في أمر ما ستظهر الكثير من الأفكار ولكن الفكرة الجيدة تبقا فكرة جيدة حتى لو لم تكن أنت صاحب التفكير بها ولا ترفض النصيحة من أي شخص أبدًا

4. تجنب التغيير: ما يعرفه الحكماء جيدًا أن دوام الحال من المحال فمهما حاولت أن تقاوم التغيير فهو آتٍ في يوم من الأيام لا محالة وبالتالي مقاومة التغيير في نظر الحكماء تعتبر تضييع للوقت والجهد. والتغيير بشكل عام قادر على تقوية قدراتك للحفاظ على قواك العقلية

5. تبقى مغلق الآفاق: مهما حاولت لن تستطيع أن تعرف كل شئ حتى الأشياء التي تعتقد أنك تعرفها جيدًا قد لا تكون حقيقية أو صحيحة بشكل كامل وإن أبقيت نفسك بعيدًا عن التطور فلن تستطيع أن تتعلم أي شئ جديد مما يعني أنك سوف تتوقف عن الحياة

6. أن تترك الآخرين يقررون بدلًا عنك: أنت فقط من يجب أن يتخذ القرارات في حياتك ولا تسمح للآخرين بأن يقرروا بدلًا عنك فهذا سوف يحرك المسئولية عن كاهلك لشخص آخر ولكن في النهاية من سيتحمل النتائج هو أنت وليس متخذ القرار وإن لم تكن لديك الجرأة للتغلب على الفشل لن تستطيع النجاح

7. الحقد على الناجحين: شئ طبيعي أن تشعر بالغيرة من الناجحين ولكن هذه تعد غبطة تدفعك إلى المزيد من التقدم أما أن تتحول إلى حقد فهذا غير مقبول فنجاح الآخرين لا يعني فشلك فقد يكون فرصة أخرى لنجاحك أو دروس مستفادة لك بشكل عام تدفعك إلى المزيد من التقدم

8. التفكير في الإحتمال الكبير للفشل: أفكارنا تتحول إلى معتقدات التي بدورها تتحول إلى أفعال والأفعال تؤدي إلى نتائج. والعقلاء يعرفون هذه القاعدة جيدًا لذلك فهم يتخذون من أفكارهم قوة لهم. فهناك دائمًا فرصة للفشل ولكن بالمقابل هناك أيضًا فرصة للنجاح فحاول أن تركز عليها قدر المستطاع

9. الشعور بالأسف على حالك: الحياة صعبة فيها الكثير من العقبات؛ أناس تُجرح وأناس تموت فالحياة ليست كلها ورود وحرير فأنت ستسقط مرة وثانية وثالثة ويجب أن تتحلى بالشجاعة والقوة لكي تستمر حياتك والشعور أنك ضحية لن يساعد في ذلك أبدًا

10. التركيز على نقاط ضعف الخصوم: بالرغم من أن الضغط على نقاط ضعف الآخرين له نتائجه المربحة إلا أن التركيز على نقاط قوتك له نتائج أقوى وأكثر ربحًا. الإنسان الذي يعرف نقاط ضعفه وقوته جيدًا هو القادر على أن يعرف ماذا يريد؟ ماذا يجب أن يفعل؟ فلن تفيدك كثيرًا معرفة نقاط ضعف الآخرين لتهزمهم ففي النهاية ستبقى أنت ضعيفًا أيضًا

11. محاولة إرضاء الآخرين: لن يتفق معك كل الناس فلابد أن تجد من يعارضك وليس معنى ذلك أن فكرتك سيئة ولكنه الإختلاف الذي خلق في كل شخصية فينا فكما يقول القدماء إرضاء الناس غاية لا تدرك وإرضاء الله غاية لا تترك

12. لوم نفسك على شئ خارج سيطرتك: الحكماء يعرفون أن أشياء التي تقع خارج تحكمهم كالغيبيات مثلًا لذلك يتوقفون عن التفكير فيها وتركها كليًا بيد الأقوى وهو الله فهو مدبر الأمور وعالم الغيب ومع ذلك يحسنون الظن بهذه الأشياء للتحكم في أفكارهم. حسن الظن بالله دائمًا ما يعطيك الراحة النفسية

13. عدم التحلي بالصبر: الصبر ليس فضيلة فقط بل هو مفتاح الفرج كما يقولون. لا يقع الناس في الفشل لأنهم ليسوا جيدين بشكل كاف وليس لأنهم غير قادرين على النجاح بل لأنهم لم يتحلوا بالصبر الكافي واستسلموا في وقت مبكر أو حتى قبل الوصول إلى النجاح بقليل

14. تحاول أن تكون غير مفهوم: التواصل هو مفتاح عمل النظام بشكل صحيح وعندما يفشل نظام التواصل تصبح الأمور معقدة بين الناس ولا تصبح المعلومات المسبقة مهمة بشكل كافي حينها ولا تعد الرسائل مفهومة بين الناس هذا ما يعرفه جيدًا ذو القدرات العقلية القوية لذلك فهم جيدين في الصبر على إزالة أي سوء تفاهم

15. الشعور أن الكل مديون لسعادتك: أنت وحدك لا تستحق كل السعادة في العالم فقد ولدت في هذه الدنيا وكل السعي فيها يقع على كاهلك وحدك والحياة غير مدينة لك بشئ وبالمثل فالآخرين غير مدينين لك بشئ وإن أردت شيئًا في الدنيا يجب أن تسعى إليه بنفسك

16. تكرار الأخطاء: الوقوع في الخطأ مرة ليس بالمشكلة، المشكلة الكبرى أن تكرر الخطأ ثانيةً بنفس الطريقة دون أن تتعلم مما سبق كالعودة إلى تناول المخدرات أو التدخين مرارًا وتكرارًا فهذا يدل على الغباء

17. الإستسلام إلى مخاوفك: العالم قد يكون مكان مخيف. قد تخاف من بعض الأشياء لسبب ما ولكن ستجد أن معظم مخاوفنا ليست منطقية. إن شعرت أنك تريد تجربة شئ جديد، جربه ما المشكلة وإن شعرت بالخوف من ذلك فاعلم أنه الخوف من الفشل وهذا النوع من الخوف يجب أن تتحداه وتتحقق النجاح بنفسك

18.التحرك بدون منطق: لكي تكون من الحكماء وللحفاظ على قواك العقلية يجب أن تعد العدة جيدًا لكل حركة تقوم بها من خلال فهم الموقف الذذي أنت فيه بشكل جيد

19. رفض المساعدة من الآخرين: أنت لست سوبر مان تفعل كل شئ وحدك لذلك فأنت تحتاج إلى مساعدة الآخرين دائمًا كما يجب أن تكون إجتماعيًا وتستمع إلى أفكار الآخرين وتعلم من كل شئ حولك .

20. فعل كل شئ يطلب منك: وقتك محدود وهذا ما يعرفه الجميع ولكن الحكماء فقط هم من يديرون وقتهم بجدارة حيث يجب أن يحتوي وقتك على تنفيذ الأشياء المهمة لك فقط وإن لم يكن الفعل مهم بالنسبة لك فلا تفعله فوقتك مخصص لنجاحك .