تراند اليوم : المشتري يزين سماء فلسطين بمارس الحالي

الخليج 365

يمكن للراصدين في فلسطين خلال مارس 2015 رصد كوكب المشتري وأقماره الأربعة من بعد غروب الشمس وطوال الليل.

ويظهر كوكب المشتري كنجم أبيض براق في اتجاه الافق الشرقي بالعين المجردة ومن خلال تلسكوب صغير يمكن رؤية أقماره الأربعة الرئيسية بسهولة.

وترتيب تلك الأقمار من حيث القرب من المشتري هو: "أيو ، أوروبا ، جانميد، كاليستو".

ولكن كما يشاهد من الأرض في ليالي متعاقب فإن ترتيبها يتغير نتيجة دورانها حول كوكبها.

ووفق موقع فلك فلسطين، فإن كل أربع مرات يدور فيها "ايوا" حول المشتري يدور "أوروبا" مرتين، و"جانميد" مرة واحدة.