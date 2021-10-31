تراند اليوم : تناول "الملوخية" بكثرة لصحة أفضل

الخليج 365

للملوخية سواء كانت خضراء أو مجففة فوائد كثيرة لاحتوائها على نسب كبيرة من الفيتامينات والمعادن التي تحمي الجسم من الأمراض، فضلاً عن قلة السعرات الحرارية فيها حتى وإن كانت مطبوخة.

إن كنت من مَن يفضلون تناول الملوخية لمذاقها، يكشف لك خبراء قيمتها الغذائية سواء كنت تفضلها خضراء أو مجففة.

وبحسب متخصصين، فللملوخية فوائد كثيرة، لاحتواءها على فيتامينات، وأملاح معدنية كالحديد والكالسيوم، ومن ما يميز الملوخية أنها لا تفقد أياً من مكوناتها الغذائية وفوائدها العلاجية بالغسيل والطهو، كما الحال مع نباتات مماثلة.

فيتامينات عدة تتضمنها الملوخية اذ تحتوي على فيتامين "أ" الذي يقوي الجهاز المناعي، ويساعد الجسم في مقاومة الالتهابات والأمراض، فضلاً عن أنه يقوى النظر ويحمي الجسم من الشيخوخة المبكرة والوهن، إضافة إلى أنه يساعد في الحفاظ على سلامة الجهاز العصبي.

وبالإضافة لفيتامين "أ"، تحتوي الملوخية على فيتامين "ب" الذي يعمل على تحويل الغذاء لطاقة ويزيد من إفراز الهرمونات.

وتقضي أوراق الملوخية بما تحويه من حديد على الأنيميا وفقر الدم وتحافظ على خلايا الجسم من التآكل.

وبحسب وزارة الزراعة الأميركية، فإن 100 غم من الملوخية تحتوي على نحو غرامين من البروتين، و6 غرامات من الكربوهيدرات، ونحو 3 غرامات من الألياف، و219 ملغراماً من البوتاسيوم و7 ملغرامات من الصوديوم، فضلاً عن أن السعرات الحرارية في 100 غرام من الملوخية بعد طبخها تتراوح بين 54 و110 سعرة حرارة بحسب طريقة الطهي.

وينصح عند طبخها بتجنب إضافة الزيت حيث تحتوي كل ملعقة صغيرة من الزيت على 45 سعرة حرارية.