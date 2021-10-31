تراند اليوم : مصري وشقيقته القاصر يقتلان والدهما المقعد ويحرقان جثته

القاهرة / مشرق نيوز

أقدم شاب مصري وشقيقته على قتل والدهما المقعد ثم أضرما النار في جثته تنفيذًا لمخططهما للتخلص منه لأنه كان "يبخل في الإنفاق عليهما"، علمًا أن ابن الضحية عامل ويبلغ من العمر 20 عامًا.

وقرر الشقيقان التخطيط لجريمة اغتيال والدهما أملا في أن يتمكنا من الإفلات من الملاحقة القانونية فتفتق ذهنهما عن إضرام النيران في الشقة لتأتي على جثة والدهما بعد تسديد طعنات قاتلة بالسكين له.

وتحدد موعد ارتكاب الجريمة وسدد الشاب وشقيقته 12 طعنة بالسكين لوالدهما، ثم سكبا البنزين على جثته وأشعلا النار في بيتهم في محاولة لطمس آثار الجريمة وتضليل التحقيق إذ أفادا بأن الحريق نشب جراء "ماس كهربائي" وأسفر عن وفاة والدهما.

لكن شكوكًا حامت حول الشاب وشقيقته البالغة من عمرها 14 عاما ليتواصل التحقيق في القضية، ما أدى في نهاية الأمر إلى انهيارهما واعترافهما بالجرم الشنيع الذي ارتكباه، فتمت إحالتهما إلى النيابة العامة التي كشفت بدورها عن خلافات دائمة بين القاتلين ووالدهما لعدم إنفاقه عليهما من المال بما يلبي احتياجاتهما.

كما أفاد الابن المجرم بأنه طمع وشقيقته بـ25 ألف جنيه حصل والدهما عليهما بعد بيعه قطعة أرض ما دفعهما إلى الإسراع في التخلص منه والاستحواذ على ثروته