تراند اليوم : فيديو: متهور يقدم نفسه وجبة حية لمستعمرة نمل

الخليج 365

يتعرض البعض لأمور سيئة بعد أن تزداد حماستهم عند قيامهم بشىء متهور، وهو ما أقدم عليه مكتشف الطبيعة "أندرو يوكلس" .

حسب ما نشرته صحيفة "مترو"، ذهب أندرو لرحلة استكشاف وبحث عن حيوان "آكل النمل" الذي تشتهر به أستراليا لكن بعد الحصول عليه قرر خوض مغامرة وتحدى ضد مستعمرات النمل الذي يهاجمه هذا الحيوان

فوضع سدادات الأذن في أنفه واستلقى أرضا لمدة 10 ثوان في بداية الأمر؛ لكن ألم اللدغات جعله يصرخ بشدة ويقاوم لمدة 7 ثوان أخرى ثم 6 ثوان وقرر بعدها القفز في المياه لأن النمل بدأ يتسلل داخل سرواله.