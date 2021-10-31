تراند اليوم : تناول التفاح يومياً تغني عن زيارة الطبيب

الخليج 365

أتت دراسة أجراها البروفسور إريكا باوم، نائب رئيس الجمعية الألمانية للطب العام وطب الأسرة، لتؤكّد أنّ تناول التفاح يومياً ليس أمرأً مثالياً.

واستناداً إلى بيانات علمية مؤكّدة، أضافت باوم أن الجمعية الألمانية للتغذية توصي بتناول 5 حصص من الفواكه أو الخضراوات يومياً، لافتة إلى أنه لا يشترط أن يكون من بينها ثمرة أو ثمرتين من التفاح.

وقد خلصت دراسة أجراها باحثون بجامعة فلوريدا الأمريكية في عام 2011 حول التفاح ومدى فعاليته إلى أن التفاح يعد سلاحاً فعالاً لمحاربة الكوليسترول، لدرجة أنهم أطلقوا عليه اسم "فاكهة معجزة".

من هنا،اعتبرت البروفيسور باوم إلى أنه لا يمكن الجزم بصحة هذا الاعتقاد الشائع، رغم أنّه يُعد مفيداً للصحة.

وأخيراً، ربما يرجع انتشار هذا الاعتقاد عن التفاح دون غيره من الفواكه إلى خلفية تاريخية، حيث كان التفاح يخزن قديماً لفترة طويلة من دون مواد حافظة لتناوله في الشتاء أيضاً.