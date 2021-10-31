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تراند اليوم : ابو فله بث مباشر .. مشاهدة بث مباشر ابو فله المشاريع الخيرية

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أطلق اليوتيوبر الشهير ابو فله بث مباشر لجمع عشرين مليون نص مليون كمساعدات انسانية للاجئين حول العالم. وقال ابو فله إن بث مباشر اليومي لجمع المبلغ ينطق من استمرار برامجه الخيرية الداعمة للفقراء والفئات الهشة والذين يعانون من أوضاع انسانية صبة مثل سوريا. وقال أبو فله " إيماناً منى بمسئوليتي المجتمعية أدعو جميع أصدقائي والمتابعين للانظمام للبث الحي الذي أطلقه عبر قناتي بالتعاون مع مفوضية اللاجئين لتوفير احتياجات اللاجئين قبل فصل الشتاء والتي تبدأ يوم الجمعة 29/10/2021 الساعة الثامنة بتوقيت والتاسعة بتوقيت الامارات".

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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