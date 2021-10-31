تراند اليوم : طريقة تخليل الزيتون الأخضر والأسود بطريقة صحيحة يضمن بقائه أكبر فترة ممكنة

غزة / الخليج 365

يعتبر الزيتون من أفضل أنواع المقبلات الغزية التي تتواجد في كل مائدة ، لما فيها من فوائد كثيرة.

حيث تسعى كل ربة منزل في موسم الزيتون بكبس الزيتون الاسود والاخضر في المنزل بطريقة صحيحة يضمن له بقائه أكبر فترة ممكنة.

اليوم نقدّم لكِ عزيزتي "ربة المنزل" طريقة كبس الزيتون الفلسطينية على أصولها للزيون الأخضر والأسود على حد سواء، لجميع الباحثين عن طريقة الصحيحة لتخزين وكبس الزيتون في المنزل وهي كالتالي :-

أولا : كبس الزيتون الأخضر :-

كبس الزيتون المكبوس “الرص” :-

المكوّنات :

أربعة كيلو جرام زيتون أخضر ويمكن اختيار النوع المفضّل ثلاثة كيلوجرام من الليمون كأس زيت زيتون نصف كيلو فلفل حار كيلو جرام ملح

طريقة الكبس :-

نحضر الزيتون ويتم فتح كل حبة من الزيتون بإجراء شق طولي على كامل الحبة أو دقة، ويمكن استخدام المكبس الكهربائي المستخدم بالأسواق.

نحضر الزيتون من ثم نغسله عدّة مرات.

يتم نقع الزيتون بالماء لمدة أسبوع بالتغيير عليه كل يوم صباحًا ومساءً، حتّى يتم التخلّص من الطعم المر بشكل كامل.

نحضر بعد ذلك الزيتون بعد تصفيته من الماء من ثمّ نضيف عليه الماء والملح لمدّة يومين آخرين مع التغيير عنه صباحًا ومساءً.

نحضر الوعاء المُخصّص لكبس الزيتون ويفضل أن يكون لديه غطاء محكم.

نحضر الليمون من ثم نقوم بعصر لتر ليمونة طبيعي والباقي يقطع شرحات رفيعة.

نقطّع الفلفل الحار كذلك إلى حلقات.

نضع نصف كمية الزيتون بالوعاء من ثم نقوم بإضافة شرحات من الليمون والفلفل والقليل من الزيت.

من ثم نقوم بإضافة كامل الزيتون ونضيف عليها شرحات الليمون والفلفل وكامل عصير الليمون والزيت" يفضّل كبس الزيتون بوعاء لونه غامق" لأنه يتأثر بالضوء.

نحضر الماء من ثم نقوم بوضعه على النار حتى يصبح دافئاً.

ويتم إضافة الملح للماء ونحرك حتى يذوب الملح.

نضع كامل الكمية فوق الزيتون ويتم تغطية الوجه شرحات الليمون والفلفل.

يحكم إغلاق الوعاء ويترك بمكان دافئ بعيد عن الضوء لمدة عشرين يوم إلى شهر حتّى ينضج.

يفضّل بعد نضج الزيتون سكب كميات بأوعية صغيرة للحفاظ عليه من التلوث.

ثانياً : كبس الزيتون الأسود بالزيت :-

المكونات :-

كيلو ونصف من الزيتون الأسود الطازج ثلث كوب من الملح لتر من الماء أي حوالي أربعة أكواب من الماء نصف كوب من زيت الزيتون أو يمكن إضافة كمية أكبر إذا دعت الحاجة أربع أو ست فصوص من الثوم مُقطعة إلى شرائح رقيقة قرن إلى أربعة قرون من الفلفل الأحمر الحار (حسب الرغب) حبتان ليمون مقطعتان إلى شرائح سميكة

طريقة التحضير :-

يُفضل أن تلقي نظرة سريعة على كل حبة من حبات الزيتون، لتتأكد من عدم وجود حبات معيوبة أو فاسدة أو مُبقّعة، لأن حبة فاسدة يمكن أن تؤثر على طعم الزيتون كله بعد تخليلها معه.

قبل البدء بتخليل الزيتون يجب التخلّص من الطعم المر أولاً الذي في الزيتون، وذلك يتم بنقعه بماء مالح أي ثلاث ملاعق كبيرة من الملح لكل كوب من الماء لمدة أربعة إلى خمسة أيام، حيث يجب أن تغيّر الماء كل يوم.

كما يمكن وضعه في كيس من الخيش مع كمية من الملح الكبيرة ثم يضغط عليه بشيء ثقيل حتى يخرج كل مرارته.

لتخليل الزيتون بعد أن تخلّصت من الطعم المر :-

أغسل الزيتون عدة مرات وصفّه من الماء.

ثم ضعه في جرة (مرطبان) كبيرة وأضف ليتر الماء والملح وحرّك جيدًا حتى تتأكد من أن الملح قد ذاب تماماً.

أضف الليمون والفلفل الاحمر الحار والثوم إلى الجرة الكبيرة.

أضف آخراً زيت الزيتون حتى يعمل كطبقة عازلة فوق المكونات الأخرى، بحيث يغطي الزيتون تماماً.

أغلق الجرة بأحكام وأتركها لمدة أربعة إلى خمسة أسابيع في مكان مُعتم وبارد -لا تُعرّضه لأشعة الشمس.

قبل أن تتفقّد طعم الزيتون للتأكد من أن عملية التخليل قد تمت.

ويمكنك حفظ الزيتون ليظل صالحاً لمدة عام بهذه الطريقة”.

طريقة أخرى :-



- يغسل الزيتون بالماء لتنظيفه من الشوائب

- يوضع الزيتون داخل مصفاه كبيره مثقبه مع الملح ويقلب حتى يوزع الملح على حبات الزيتون كامل مع تغطية السطح بطبقة من الملح يوضع فوقها غطاء و ثقل

- ويترك لمدة شهر مع تحريكه كل فترة وأخرى حتى يختلط مع الملح

- ثم توضع طبقة أخرى من الملح على السطح في كل مرة تقليب

ويغطى بالوعاء والثقل

- بعد ذلك يغسل الزيتون ويوضع في وعاء غير مثقوب

- ثم نغلي ماء ويسكب فوق الزيتون ونتركه لمده يومين تقريباً في الوعاء مع قليل من الملح حتى تزول المرارة من الزيتون.

وعندما يصبح طعم الزيتون مقبولا يغسل ويوضع في مصفاة ويترك حتى يجف تماما من الماء.

- بعد ذلك يعبأ في مرطبان ويغمر بزيت الزيتون وملعقة من الخل.