تراند اليوم : سامي مهنا يطلق مجموعته الشعرية

أطلق الشاعر الفلسطيني سامي مهنا، مساء اليوم الأربعاء، مجموعته الشعرية "يافا... شهوة البحر"، وذلك في متحف محمود درويش بمدينة رام الله.

قدمت الشاعر والكتاب، وحاورته الشاعرة نداء يونس، وقدم الشاعر المتوكل طه قراءة معمقة في قصائد المجموعة، وقدم كذلك رئيس اتحاد الكتاب والأدباء الفلسطينيين نافذ الرفاعي مداخلة حول العمل كذلك، قبل أن يوقع مهنا نسخا من المجموعة للحضور.

الكتاب صدر عن دار الجندي للنشر والتوزيع في القدس، ووقع في 242 صفحة من القطع المتوسط، وصمم غلافه محي الدين دروزة، وضمت المجموعة بين دفتيها 56 نصا تنوعت بين القصيدة العمودية وقصيدة التفعيلة والنثر.

سامي مهنا هو شاعر وإعلامي، ورئيس الاتحاد العام للكتاب العرب الفلسطينيين في أراضي الـ48، وهو حاصل على شهادة المحاماة، لكنه ترك المحاماة ليتفرغ للعمل الثقافي.

ولد مهنا عام 1971 في البقيعة في الجليل الفلسطيني، ويعمل محررا للشؤون الإسرائيلية وشؤون فلسطينيي الـ48 في وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، وأصدر: "أصعد وسلمي من نار"، و"أنت معي"، و"أشعل الدنيا"، و"تلاوة الطائر الراحل"، و"مختارات من شعر المقاومة الفلسطينية في الداخل الفلسطيني"، وقد ترجمت بعض قصائده إلى عدة لغات.

ورافق الأمسية الفنان أمين ناطور على العود.