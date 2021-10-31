تراند اليوم : احذر الأموال القاتلة.. نقودنا "مغطاة بالموت"

يبدو حمل بطاقات الدفع الإلكتروني واستخدامها في عمليات الدفع عوضا عن النقود، أكثر سهولة وأمانا، إلا أن العلم أثبت أنه أفضل لصحة الإنسان أيضا.

فقد كشف خبراء أن النقود والعملات المعدنية التي نستخدها، مغطاة بنحو 19 نوعا من الجراثيم، من بينها بكتيريا سامة قد يصل ضررها إلى القتل.

لكن الضرر لا يقتصر فقط على الأوراق والمعادن النقدية، بل يمتد إلى كل ما يمكن أن يلامسها، مثل حافظات الأموال والمحافظ، وحتى الجيوب، حسب تحذير أطلقه باحثون في جامعة لندن ميتروبوليتان.

وأجرت الجامعة دراستها على فئات عدة من الأوراق النقدية، وقالت إن الخمسة والعشرة والعشرين والخمسين جنيها إسترلينيا ملوثة بنوعين من البكتيريا المهددة للحياة، المقاومة للمضادات الحيوية.

وقال الباحث بول ماتيويل في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن "الناس الذين لا يتمتعون بجهاز مناعي قوي يواجهون خطورة في الإمساك بالأموال القذرة".

وتابع: "إذا كنت تزور شخصا ما في مستشفى عرضة لتلقي عدوى، فإنك يمكن أن تنقل له بكتيريا عن طريق الأموال الملوثة".