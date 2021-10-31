تراند اليوم : "وحش الأربعة أمتار" يشيع الخوف والمرض في قرية تركية

يعيش أهالي قرية تركية حالة من الذعر، بعدما سرت شائعة عن وجود ثعبان ضخم يصل طوله إلى أمتار عدة، واتخذ السكان عدة إجراءات لحماية أنفسهم من خطر يعتبرونه محققا.

وحسبما نقلت صحيفة "حرييت ديلي نيوز"، فإن سكان قرية باتمنتاجي في إقليم توكات شمالي تركيا، تداولوا شائعة بشأن ثعبان يبلغ أربعة أمتار من الطول، ويستطيع التهام إنسان كامل.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن عددا من السكان أصابتهم أمراض بسبب الخوف الذي انتابهم، عقب العثور على عش لثعبان أثناء تشييد أحد السدود في منطقة محاذية.

وزعم شخص يسمى أوغوزهان غولر، أنه رأى الثعبان بعينيه، وقال إن عرضه "يضاهي فخذ الإنسان".

وصرح شخص آخر من السكان المحليين بأن أحد أقاربه يعاني متاعب صحية منذ رؤيته الثعبان الضخم قبل 6 أسابيع، وأضحى يرى الحيوان الزاحف أمامه متى ما أغلق عينيه.

ويقول السكان إن الثعبان الضخم لم يؤذ أي شخص حتى الآن، لكنهم أصيبوا بالهلع جراء المواصفات التي نقلها البعض.