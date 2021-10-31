تراند اليوم : "تعديل ثوري" على الحرنكش.. والسر في الجينات

يعمل فريق من العلماء على إدخال تعديلات جينية على نبات الحرنكش، من أجل إنتاج أوفر وثمار أكبر حجما للفاكهة قليلة الانتشار.

وبعد سلسلة تجارب عملية، توصل العلماء إلى الجينات المسؤولة عن صفات غير مرغوب فيها وأخرى مطلوبة في الحرنكش، مما سهل عليهم عملية التطوير، حسب صحيفة "إندبندنت" البريطانية.

والحرنكش نبات له ثمرة تشبه العنب داخل إطار ورقي خفيف وجاف، وينتمي لمجموعة محاصيل يطلق عليها اسم "المحاصيل اليتيمة" نظرا لقلة إنتاجيتها.

وعادة ما يستغرق تحسين الإنتاج الزراعي قرون عدة، حيث ينتقي المزارعون محاصيلهم ذات المواصفات الجيدة ويستبعدون الأسوأ.

لكن تطور التكنولوجيا الجينية قلص مدة هذه العملية إلى سنوات في بعض الأحيان، إذ بات بإمكان العلماء تحديد الصفات غير المرغوب فيها والتخلص من الجينات المسؤولة عنها.

وقال قائد البحث زاكاري ليبمان عالم النبات في معهد "هاوارد هيوز" الطبي بولاية ميريلاند: "أنا على يقين من أنه بإمكاننا جعل الحرنكش محصولا ضخما" عن طريق تعديل جيني.

واعتبر أن التكنولوجيا تسمح بإحداث هذا التطور حاليا.

ويتميز الحرنكش بطعم مميز فضلا عن قدرة كبيرة على مقاومة الجفاف بسبب قشرته السميكة، مما جعله هدفا للتجارب العلمية الساعية للتوسع في إنتاجه.