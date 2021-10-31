تراند اليوم : اللغة العربية تحتل المرتبة الثانية في هذه الدولة الأوروبية

ستوكهولم/ الخليج 365

وفقاً للتقديرات الجديدة فقد أصبحت اللغة العربية تحتل المرتبة الثانية كلغة أم في السويد، لتتفوق على اللغة الفنلندية التي تراجعت للمركز الثالث، وذلك وفقاً للغوي ميكاييل باركفال، أستاذ مادة اللسانيات في جامعة "ستوكهولم"، بحسب ما نقل عنه موقع "راديو السويد".

فقبل 3 سنوات، عمل باركفال على إعداد إحصائيات بخصوص اللغات المُتحدث بها في السويد، واعتمد في حساباته على عمليات ومعايير معقدة، ومنها أن هناك حوالي 200 ألف شخص يعتبرون العربية لغتهم الأم، ويمكن أن يصل العدد لـ300 ألف. وتجدر الإشارة إلى أن معظم المتواجدين في السويد يتحدثون الإنجليزية، لكن لا يمكن اعتبارها لغتهم جميعاً.

باركفال حاول العمل على تقدير عدد الناطقين بلغة أم غير السويدية، وأخذ بعين الاعتبار قوميات أخرى تتقن العربية مثل الأكراد والآشوريين والسريان. كما يعتقد أنه من الطبيعي أن يتوفر الناس على لغتين، ويمكن على سبيل المثال، أن تكون لغتهم الأم العربية والكردية.

ويوجد في ستوكهولم 34 ألف تلميذ لغته الأم ليست السويدية، ولهذا يوفر مركز اللغات (Språkcentrum) في العاصمة، دروساً لتعليم 132 لغة، ويدخل ذلك في إطار حق تعلم التلاميذ لغتهم الأم، كما ينص على ذلك قانون المدارس ضمن المنهج الدراسي.

ومكتبة ستوكهولم الدولية (Internationella biblioteket)، تعمل على تقديم خدمة للقراء بلغات أجنبية مختلفة، بغض النظر عن لغات الأقليات في السويد. وحالياً هناك أكثر من 200 ألف نسخة كتاب بلغات مختلفة، تُوزع في كل أنحاء البلاد.