تراند اليوم : طرق فعالة لمنع تساقط الشعر,,,, فما هي ؟؟؟

الخليج 365

من أبرز المشاكل التي يعاني منها العدبد من الاشخاص في العالم من كلا النسين هي مشكلة تساقط الشعر إلا أن تعدد أسبابه يجعل من علاجه صعباً ونتائجه غير مضمونة. ولذلك تلعب الوقاية في هذا المجال دوراً أساسياً في تجنب هذه المشكلة فيما تساعد المكونات الطبيعية في تأمين حلول جذرية لها أحياناً، وتلعب دوراً مسانداً للعلاجات التي يصفها طبيب الجلد في أحيان أخرى.

تعرفوا فيما يلي على أبرز أسباب تساقط الشعر، والخطوات الوقائية التي يمكن اعتمادها لتجنب هذه المشكلة، بالإضافة إلى بعض الخلطات الطبيعية التي أثبتت فعاليتها في مجال الحد من تساقط الشعر وتعزيز نموه من جديد.

- أبرز أسباب تساقط الشعر

يساهم النظام الغذائي غير المتوازن في ظهور مشكلة تساقط الشعر، كما يلعب الضغط النفسي والسترس دوراً أساسياً في هذا المجال. ولكن هناك أيضاً عوامل أخرى تزيد من حدة هذه المشكلة أو تتسبب في ظهورها، منها: فقر الدم، الاضطرابات الهرمونية، النقص في حمض الفوليك والفيتامينB6، تناول بعض أنواع الأدوية مثل الستيرويدات، إخضاع الشعر بشكل مكثف للعلاجات الكيميائية، والاستخدام المفرط لمستحضرات وأدوات تمليس الشعر

- أبرز أساليب الوقاية من تساقط الشعر

• الابتعاد عن الاستعمال المكثف لمجفف الشعر الكهربائي نظراً للأضرار التي يلحقها ببصيلات الشعر وبفروة الرأس.

• تجنب تسريح الشعر وهو رطب، وتغليفه بمنشفة جافة تساهم في تخليصه من الرطوبة بعد الاستحمام.

• تدليك فروة الرأس أثناء غسل الشعر وبعده لتنشيط الدورة الدموية في فروة الرأس.

• شرب 8 أكواب من الماء يومياً لتأمين حاجة الجسم من هذا العنصر الحيوي.

• عدم استخدام الشامبو مباشرةً على الشعر ولكن خلطه بالقليل من الماء قبل تطبيقه على الرأس.

• تبني نظام غذائي غني بالفيتامينات، والبروتينات، والحديد، والأحماض الدهنية.

• الابتعاد عن استخدام الماء الساخن جداً عند غسل الشعر.

- أبرز المكونات المعالجة لتساقط الشعر

• تدليك فروة الرأس بالزيوت:

يساهم التدليك المنتظم لفروة الرأس في تحفيز الدورة الدموية وتعزيز نمو الشعر. وتساهم بعض الزيوت النباتية في لعب دور فعال أيضاً في هذا المجال، وأبرزها: زيت جوز الهند، زيت الجوجوبا، زيت الخروع، وزيت الزيتون التي يمكن تطبيقها كقناع على فروة الرأس والشعر لمدة 30 دقيقة مرة أسبوعياً

• عصير أو هلام الصبار:

يتم استخراج هذا الهلام مباشرةً من أوراق نبتة الصبار بعد كسرها إلى نصفين، فهي ترطب فروة الرأس وتعزز نمو الشعر، خاصةً إذا تمّ ترك هذه المادة الهلامية على الشعر لبضع ساعات. على أن يتم تكرار هذه العملية مرتين أو ثلاثة أسبوعياً.

• الثوم والبصل:

قد يترك الثوم والبصل روائح مزعجة على الشعر لبعض الوقت، ولكنهما يتمتعان بفعالية كبيرة في مجال تعزيز نمو الشعر. يكفي نقع حبات الثوم في زيت جوز الهند ليوم كامل ثم تدليك فروة الرأس بهذا الزيت مرتين أسبوعياً. كما يمكن تحضير قناع من عصير البصل والعسل بكميات متعادلة وتوزيع الخليط على فروة الرأس مرة أسبوعياً للحصول على المفعول نفسه