تراند اليوم : مباراة النصر والفيحاء اليوم مباشر .. بث مباشر النصر والفيحاء يلا شوت مشاهدة النصر والفيحاء بث مباشر الدوري السعودي

مباراة النصر والفيحاء اليوم مباشر .. بث مباشر النصر والفيحاء يلا شوت مشاهدة النصر والفيحاء بث مباشر الدوري السعودي مشاهده رابط البث المباشر لمواجهه النصر السعودي ضد الفيحاء al feiha vs al nasr في الدوري السعودي للمحترفين اليوم السبت ، بعد ان الخساره المفاجأة علي ارضه يخرج اليوم الموافق 30 اكتوبر فريق النصر من ارضه ليخوض مباراته العاشره في الدوري السعودي لهذا الموسم وذلك عندما يحل ضيفا علي فريق الفيحاء وذلك لحساب مباريات الذهاب لهذا الموسم من دوري كاس الامير محمد بن سلمان للمحترفين لهذا الموسم ، وسوف تلعب مباراه اليوم مباراه النصر و الفيحاء علي ارضيه ملعب مدينة المجمعة الرياضية معقل الفيحاء واذلي سوف يستقبل عليه نظيره النصر في مواجهه الذهاب بين الفريقين في الدوري ، وسوف تبدا اليوم مباراه النصر و الفيحاء في تمام الساعه السابعه الا عشره مساءا بتوقيت القاهره والساعه الثامنه الا عشره مساءا بتوقيت السعوديه.

مباراة النصر والفيحاء

فريق النصر هو الضيف في مواجهه اليوم وذلك ضمن مباريات الاسبوع العاشر من منافسات دوري المحترفين السعودي لهذا الموسم ، فريق النصر يوم الاحد الماضي كان قد خسر مباراته الاخيره في الدوري السعودي لهذا الموسم علي ارضه وكان فريق النصر قد استقبل علي ارضه في هذه المباراه مع فريق الاتفاق وقد خسر فريق النصر هذه المباراه بنتيجه هدف وحيد مقابل لاشئ ، فريق النصر قبل مواجهه اليوم هو صاحب المركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 12 نقطه وذلك بعد ان بعد ان خاض الفريق 7 مباريات الي الان في الدوري السعودي ومن خلالهم حقق النصر الانتصار في اربع مباريات وخسر الفريق في ثلاث مباريات قبل مواجهه اليوم.

موعد مباراة النصر والفيحاء

بينما فريق الفيحاء فهو صاحب الارض في مواجهه اليوم وذلك ضمن منافسات الذهاب لهذا الموسم من دوري الامير محمد بن سلمان للمحترفين لهذا الموسم ، فريق اليفحاء حاليا هو صاحب المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 13 نقطه جمعهم فريق الفيحاء بعد ان خاض 7 مباريات الي الان في مشوراه في الدوري السعودي لهذا الموسم ومن خلالهم تمكن فريق الفيحاء من تحقيق الانتصار في اربع مباريات وتعادل في مباراه واحده وخسر الفريق في ثلاث مباريات قبل مباراته مع النصر الليله ، واخر مباراه لعبها فريق الفيحاء قبل مواجهه اليوم كانت مع فريق الباطن يوم الخميس الماضي في الجوله الماضيه من الدوري وانتهت المباراه بهدفين مقابل لاشئ.