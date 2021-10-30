تراند اليوم : مشاهدة ماتش ليفربول اليوم .. ماتش ليفربول لايف ضد برايتون ماتش ليفربول مباشرة HD مشاهدة ماتش ليفربول مباشر ماتش ليفربول وبرايتون مباشر

مشاهدة ماتش ليفربول اليوم .. ماتش ليفربول لايف ضد برايتون ماتش ليفربول مباشرة HD مشاهدة ماتش ليفربول مباشر ماتش ليفربول وبرايتون مباشر نعرض مباراة ليفربول بث مباشر ضد برايتون يوتيوب، ويحتل الريدز وصافة جدول ترتيب البريميرليج بعدما جمع 21 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن تشيلسي صاحب الصدارة، بينما يأمل النجم محمد صلاح أن يصبح الهداف التاريخي للفريق في مباريات برايتون، حيث أحرز في مرماهم خمسة أهداف، وستكون الفرصة متاحة أمامه في مباراة ليفربول اليوم يلا شوت، وخلال المواجهات المباشرة، تقابلا الفريقان في 33 مناسبة من قبل، كان التفوق من نصيب الأحمر 19 مرة، مقابل تلقيه خمس هزائم، بينما حسم التعادل بينهما تسع لقاءات.



معنويات لاعبو الريدز مرتفعة بعد النتيجة التاريخية التي حققوها على حساب الغريم الأزلي مان يونايتد بخماسية نظيفة في الجولة الأخيرة، على المستوى الأوروبي يقدم الفريق مسيرة رائعة بعد حصد ثلاثة انتصارات متتالية جاءت بسبب الهجوم الكاسح بقيادة ثلاثي الخط الأمامي المنسجم، يشار أن مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر متاحة من خلال قنوات bein sports السبت ابتداء من الأوقات التالية: الساعة 14:00 بتوقيت غرينيتش، 15:00 بتوقيت المغرب، 16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت السعودية.

مباراة ليفربول وبرايتون مباشر اليوم

يدخل ليفربول بث مباشر مباراته أمام برايتون بأفضل اللاعبين المتاحين لدى المدرب وبتشكيل يتكون من، حراسة المرمى: أليسون، خط الدفاع: أليكساندر أرنولد، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، أندرو روبرتسون، خط الوسط: كيرتس جونز، جوردان هندرسون، نابي كيتا، وفي الهجوم: ساديو ماني، روبيرتو فيرمينو، محمد صلاح.

انطلقت مباراة ليفربول وبرايتون الان، سيطرة تامة على الكرة من جانب لاعبو الريدز من أجل تسجيل هدف التقدم في وقت مبكر ومحاولة حسم المواجهة وحصد الثلاث نقاط.