تراند اليوم : مباراة الاتفاق اليوم مباشر .. بث مباشر الاتفاق وضمك يلا شوت مشاهدة مباراة الاتفاق وضمك بث مباشر الدوري السعودي

مشاهده رابط البث المباشر لمواجهه الاتفاق ضد ضمك al ettifaq vs damac اليوم السبت في الدوري السعودي للمحترفين ، حيث من المقرر اليوم ان يستقبل فريق الاتفاق علي ارضيه ملعبه خصمه فريق ضمك مساء اليوم وذلك لحساب مباريات الاسبوع العاشر من عمر دوري كاس الامير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الحالي ، وسوف تلعب المباراه اليوم علي ارضيه ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام معقل الاتفاق والذي سوف يستقبل مواجهه اليوم الذي سوف يبحث من خلاله كل فريق تحقيق الانتصار وحصد الثلاث نقاط ، وسوف تبدا اليوم الموافق 30 اكتوبر مباراه الاتفاق و ضمك في تمام الساعه الخامسه الا تلت مساءا بتوقيت القاهره والساعه السادسه الا تلت مساءا بتوقيت السعوديه.

مباراة الإتفاق وضمك

فريق الاتفاق هو صاحب الارض في المواجهه اليوم وذلك ضمن مباريات الجوله العاشره من الدوري السعودي للمحترفين للموسم الحالي ، فريق الاتفاق يحتل حاليا المركز الثالث عشر في جدول ترتيب دوري السعودي للمحترفين للموسم الحالي برصيد 10 نقاط جمعهم فريق الاتفاق بعد ان لعب 9 مباريات الي الان من جميع مبارياته في هذا الموسم في السعودي السعودي ومن خلال هذه المباريات كان الاتفاق قد حقق الانتصار في مبارتان وتعادل في اربع مباريات وقد خسر الفريق في ثلاث مباريات قبل مواجهه اليوم ، فريق الاتفاق في اخر مباراه لعبها في الدوري السعودي كان قد حقق الانتصار وذلك علي حساب فريق النصر يوم الاحد الماضي وانتهت المباراه بفوز الاتفاق في هذه المباراه بنتيجه هدف مقابل لاشئ.

موعد مباراة الإتفاق وضمك

وعلي الجانب الاخر فريق ضمك فهو الضيف في مباراه الليله وذلك ضمن مباريات الدور الاول من دوري المحترفين السعودي للموسم الحالي ، فريق ضمك في الدوري السعودي حاليا هو صاحب المركز الثالث في جدول الترتيب وذلك برصيد 18 نقطه جمعهم فريق ضمك بعد ان خاض الي الان هو الاخر 9 مباريات في مشوراه في الدوري لهذا الموسم ومن خلال هذه المباريات كان فريق ضمك قد حقق الانتصار في خمس مباريات وتعادل في ثلاث مباريات وخسر الفريق في مباراه واحده قبل مباراته مع الاتفاق اليوم ، واخر مباراه لعبها ضمك قبل مواجهه اليوم كانت مع فريق الحزم يوم الجمعه الماضيه في الجوله التاسعه من الدوري وانتهت المباراه بفوز ضمك بهدف وحيد مقابل لاشئ.