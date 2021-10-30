تراند اليوم : مباراة التعاون وابها مباشر .. بث مباشر التعاون وابها يلا شوت مشاهدة مباراة التعاون وابها بث مباشر

مشاهده رابط البث المباشر لمواجهه التعاون ضد ابها al taawon vs abha اليوم السبت في دوري كاس الامير محمد بن سلمان للمحترفين ، بهدف تحقيق الانتصار لتحسين مركزه في جدول الترتيب قبل نهايه الدور الاول سوف يستقبل فريق التعاون علي ارضه ملعبه مساء اليوم خصمه فريق ابها وذلك لحساب مباريات الجوله العاشره من منافسات الدور الاول من دوري المحترفين السعودي للموسم الحالي ، وسوف يستقبل ملعب التعاون ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز هذه المباراه مع ابها الليله وذلك في اطار مواجهه الذهاب بين الفريقين في الدوري في هذا الموسم ، وسوف تبدا اليوم الموافق 30 اكتوبر مباراه التعاون و ابها في تمام الساعه الخامسه وخمسه مساءا بتوقيت القاهره والسادسه وخمسه بتوقيت مساءا السعوديه.

مباراة التعاون وأبها

فريق التعاون هو صاحب الارض في مواجهه اليوم وذلك ضمن منافسات الاسبوع الحادي عشر من دوري الامير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الحالي ، فريق التعاون في الدوري السعودي في هذا الموسم حاليا هو صاحب المركز السادس عشر في جدول الترتيب برصيد اربع نقاط وذلك بعد ان لعب 9 مباريات الي الان في هذا الموسم ومن خلال هذه المباريات كان التعاون قد تعادل في اربع مباريات وخسر الفريق قبل مواجهه اليوم في خمس مباريات ، وكانت اخر مباراه لعبها التعاون في الدوري كانت مع فريق الفيصلي يوم الجمعه الماضيه وقد تعادل فريق التعاون في هذه المباراه بنتيجه هدفين مقابل هدفين.

موعد مباراة التعاون وأبها

بينما علي الجانب الاخر فريق ابها فهو الضيف في مواجهه اليوم وذلك ضمن منافسات الدور الاول لهذا الموسم من دوري الامير محمد بن سلمان للمحترفين ، فريق ابها يحتل حاليا المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 10 نقاط وذلك بعد ان لعب هو الاخر 9 مباريات الي الان ضمن مشوراه في الدوري لهذا الموسم ومن خلالهم تمكن فريق ابها من تحقيق الانتصار في ثلاث مباريات وتعادل في مباراه واحده وقد خسر فريق ابها في خمس مباريات قل مباراته مع التعاون الليله ، فريق ابها كان قد حقق الانتصار في مباراته الاخيره في الدوري السعودي والتي كانت مع فريق الفتح يوم السبت الماضي وذلك ضمن مباريات الجوله التاسعه من الدوري وانتهت المباراه بثلاث اهداف مقابل هدف.