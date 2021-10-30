تراند اليوم : بث مباشر ماتش ليفربول الآن .. ماتش ليفربول بث مباشر يلا شوت ماتش ليفربول وبرايتون مباشر HD ماتش ليفربول مباشر اليوم مشاهدة ماتش الليفر اليوم HD

بث مباشر ماتش ليفربول الآن .. ماتش ليفربول بث مباشر يلا شوت ماتش ليفربول وبرايتون مباشر HD ماتش ليفربول مباشر اليوم مشاهدة ماتش الليفر اليوم HD مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر في المباراة التي تقام على ستاد أنفيلد في تمام الساعة 16:00 بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة العاشرة للدوري الإنجليزي الممتاز، يعيش ليفربول واحدة من أفضل فتراته في الموسم الجاري ويسير الفريق بصورة ممتازة في ظل سلسلة الانتصارات التي يحققها الفريق مؤخرا سواء على الجانب المحلي أو الأوروبي إلى جانب كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، فريق ليفربول يخوض لقاء اليوم من انتصار على بريستون نورث إيند بهدفين دون رد في دور الـ16 لكأس الرابطة وكان قبلها فاز على مانشستر يونايتد في ديربي لندن بخماسية دون رد، ويمني الفريق في لقاء اليوم إلى استمرار سلسلة انتصاراته من أجل اقتناص القمة في انتظار تعثر تشيلسي المتصدر بفارق نقطة عن الريدز.

ليفربول يتواجد في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 21 نقطة بفارق نقطة واحدة عن تشيلسي صاحب الصدارة، الريدز حقق الفوز في 6 مباريات وتعادل في 3 مباريات ولم يتعرض للهزيمة في أي لقاء، وأحرز الفريق 27 هدفا وتلقت شباكه 6 أهداف.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام برايتون

حراسة المرمى: أليسون

خط الدفاع: أندرو روبرتسون - فابينهو- جو جوميز - ترينت أليكساندر آرنولد

خط الوسط: جورجينيو فينالدوم - فابينيو - جوردان هندرسون

خط الهجوم: ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح

موعد مباراة ليفربول وبرايتون والقنوات والقنوات الناقلة لها

تذاع مباراة ليفربول وبرايتون عبر موقعنا وقنوات beIN Sports Connect، وتبدأ صافرة بداية مباراة ليفربول وبرايتون في تمام الساعة 04:00 بتوقيت جمهورية مصر العربية، الساعة 05:00 بتوقيت المملكة العربية السعودية، الساعة 02:00 بتوقيت غرينيتش.

وفي الجانب الأخر يتطلع برايتون في لقاء اليوم إلى تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث من أجل الخروج من كبوة الهزيمة التي تعرض لها في الجولة الماضية أمام مانشستر سيتي، فريق برايتون لم يقدم الأداء المنتظر منه في المباراة الماضية، وسيبحث في لقاء اليوم عن تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث من أجل التقدم للأمام في جدول ترتيب الدوري والدخول في صراع المربع الذهبي.

يتواجد برايتون قبل لقاء اليوم في المركز الخامس برصيد 15 نقطة بعدما فاز في 4 مباريات وتعادل في 3 لقاءات وتعرض الفريق للهزيمة في مباراتين فقط، وأحرز الفريق 9 أهداف وتلقت شباكه 9 أهداف.

تشكيل برايتون المتوقع أمام ليفربول

حراسة المرمى: روبيرت سانشيز

خط الدفاع: آدم وبستر - لويس دينك - باسكال غروس

خط الوسط: يفيس بيسوما - سولومون مارش - إينوك مويبو - شين دافي

خط الهجوم: نيال موباي - لياندرو تروسارد -ستيفن ألزاتي

معلومات مباراة ليفربول وبرايتون.

ما هو موعد مباراة ليفربول وبرايتون في الدوري الإنجليزي؟

04:00 مساءاً بتوقيت مصر, 05:00 مساءاً بتوقيت السعودية, 03:00 مساءاً بتوقيت غرينتش.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبرايتون؟

بي إن سبورت بريميوم 1 - beIN Premium 1.

ما هي البطولة التي تُلعب خلالها مباراة ليفربول وبرايتون؟

الدوري الإنجليزي.

من هو معلق مباراة ليفربول وبرايتون؟

رؤوف خليف.