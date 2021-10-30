تراند اليوم : نتائج الثالث متوسط 2021 دور ثاني .. رابط نتائج الثالث متوسط 2021 الدور الثاني

العراق - الخليج 365

لم تظهر حتى اللحظة نتائج الثالث المتوسط 2021 دور ثاني جميع المحافظات العراقية والتي يترقب لها طلاب الثالث المتوسط الدور الثاني لوزارة التربية والتعليم العراقية، وموقع ناجح وعدد كبير من مواقع التعليمية في العراق، حيث بامكان جميع الطلاب الان تحميل نتاج امتجانات الثالث المتوسط لجميع المحافظات مباشرة عبر ملف بي دي اف كاملة.

النتائج من هنا بكل سهولة حمل الان نتائج الثالث المتوسط 2021 الدور الثاني العراق رسميا عبر الرابط السابق لجميع الطلاب والطالبات.

نتائج الثالث المتوسط 2021 الدور الثني

وزارة التربية والتعليم أكدت ان النتائج ظهرت لجميع الطلاب والطالبات، بحيث يمكنهم من تحميل والاطلاع على النتائج مباشرة عبر بوابة تعليم كل محافظة على حدا.

فبعد انتهاء الطلبة والطالبات الصف الثالث المتوسط، من أداء آخر أمتحان لهم، قامت لجان الامتحانات في البدء الفوري في تصحيح أوراق الاختبارات الخاصة بهم، ورصد الدرجات أستعداداً لإعتمادها من وزير التربية والتعليم والإعلان عنها للطلبة والطالبات.

ومن الجدير بالذكر أن المسئولون بوزارة التربية والتعليم قد أكدوا على أن كافة الاختبارات قد جاءت سهلة وفي متناول الطالب المتوسط فلم يخرج أي سؤال في الامتحان عن كتاب المدرسة.