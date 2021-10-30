تراند اليوم : بث مباشر ريال مدريد .. مباراة ريال مدريد مباشر مشاهد ريال مدريد بث مباشر ضد التشي

مباراة ريال مدريد مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم مباشر بدون تقطيع اليوم السبت في الدوري الاسباني من اجل الاستمرار في المنافسه علي صدرا الدوري يحل اليوم فريق ريال مدريد ضيفا ثقيلا علي فريق التشي مساء اليوم الموافق 30 اكتوبر وذلك لحساب مباريات الجوله الثانيه عشر ضمن منافسات النصف الاول من الدوري الاسباني لهذا الموسم ، وسوف تلعب مواجهه ريال مدريد و التشي اليوم علي ارضيه ملعب مانيويل مارتينيز فاليرو معقل التشي والذي سوف يستقبل عليه نظير الريال في مواجهه قويه يريد من خلاله كل فريق تحقيق نتيجه جيده لتعزيز مركزه ، وسوف تبدا اليوم مواجهه ريال مدريد و التشي في تمام الساعه الثانيه مساءا بتوقيت القاهره والساعه الثالثه مساءا بتوقيت السعوديه.

مباراة ريال مدريد وألتشي

ريال مدريد هو الضيف في مواجهه اليوم وذلك ضمن مباريات الدور الاول من منافسات الدوري الاسباني لهذا الموسم ، ريال مدريد قادم من تعادل سلبي في مباراته الاخيره الذي لعبها قبل مواجهه اليوم يوم الاربعاء الماضي في الجوله الحاديه عشر من الدوري الاسباني والتقي ريال مدريد في هذه الجوله مع فريق اوساسونا وانتهت المباراه بتعادل السلبي بدون اهداف ، فريق ريال مدريد حاليا هو صاحب المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطه وذلك بعد ان خاض 10 مباريات الي الان في الدوري الاسباني في هذا الموسم ومن خلالهم حقق الريال الانتصار في 6 مباريات وتعادل في ثلاث مباريات وخسر الريال في مباراه واحده.

موعد مباراة ريال مدريد وألتشي

وعلي الجانب الاخر فريق التشي فهو صاحب الارض في مواجهه اليوم وذلك ضمن منافسات الاسبوع الثاني عشر من منافسات الدوري الاسباني لهذا الموسم ، فريق التشي قبل مواجهه هو صاحب المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الاسباني لهذا الموسم برصيد 10 نقاط وذلك بعد ان خاض 11 مباريات الي الان في مشوراه في الدوري في هذا الموسم ومن خلال هذه المباريات حقق التشي الانتصار في مبارتان وتعادل في اربع مباريات وخسر الفريق في خمس مباريات قبل مواجهه الريال الليله ، فريق التشي في مباراته الاخيره في الدوري كانت مع فريق الافيس في الجوله الحاديه عشر وانتهت المباراه بفوز الافيس بهدف مقابل لاشئ.