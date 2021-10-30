تراند اليوم : بث مباشر ليفربول .. بث مباشر ليفربول وبيرنلي HD ليفربول ضد برايتون بث مباشر لمباراة ليفربول مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر يلا شوت بلس

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مباراة ليفربول وبرايتون

ليفربول هو صاحب الارض في مواجهه الليله وذلك لحساب مباريات الاسبوع العاشر من منافسات الموسم الحالي للدوري الانجليزي الممتاز ، ليفربول في الدوري الانجليزي حاليا هو صاحب المركز الثاني وذلك برصيد 21 نقطه جمعهم الفريق بعد ان خاض 9 مباريات الي الان في مشوراه في الدوري الانجليزي في هذا الموسم ومن خلال هذه المباريات تمكن ليفربول من تحقيق الانتصار في 6 مباريات وتعادل في ثلاث مباريات ولم يخسر الفريق الي الان في الدوري الانجليزي ، واخر مباراه لعبها ليفربوب قبل قبل مواجهه اليوم كانت مع فريق بريستون في دور ال16 من كاس الرابطه الانجليزيه وتمكن ليفربول من تحقيق الانتصار في هذه المباراه بهدفين دون رد.

موعد مباراة ليفربول وبرايتون

فيما فريق برايتون فهو الضيف في مباراه الليله وذلك ضمن مباريات الجوله العاشره من عمر الدوري الانجليزي الممتاز لهذا الموسم ، فريق برايتون هو الاخر اخر مباراه لعبها قبل مواجهه ليفربول اليوم كانت في دور ال16 من كاس الرابطه الانجليزيه الاربعاء الماضي والتقي برايتون في هذا الدور مع فريق ليستر سيتي وانتهت المباراه بفوز ليستر بركلات الجزاء بنتيجه اربع اهداف مقابل هدفين بعد ان تعادل الفريقين في الوقت الصلي للمباراه بهدفين مقابل هدفين ، يحتل فريق برايتون قبل مباراته مع ليفربول اليوم المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 15 نقطه وذلك بعد ان خاض هو الاخر 9 مباريات الي الان في الدوري في هذا الموسم ومن خلال هذه المباريات كان برايتون قد حقق الانتصار في اربع مباريات وتعادل في ثلاث مباريات وخسر الفريق في مبارتان.