تراند اليوم : الاهلي والهلال مباشر .. مباراه الاهلي والهلال مباشر HD مباراة الاهلي والهلال بث مباشر يلا شوت HD بث مباشر الهلال و الاهلي تويتر الهلال مباشر HD

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القناة الناقلة لمباراة الأهلي والهلال

يبث كلاسيكو الدوري السعودي للمحترفين هذه الليلة بين الأهلي والهلال، في تمام الساعة 7:50 مساء بتوقيت مكة المكرمة، عبر قناة SSC Sport 1HD & 1SD بصوت المعلق الرائع سمير المعيرفي.

يخوض نادي الأهلي هذه المواجهة، وفي رصيدة 11 نقطة من 9 مباريات خاضها في الموسم الحالي، حيث يحتل المركز الثامن بجدول ترتيب دوري المحترفين، في حين يحتل الهلال المركز الرابع برصيد 15 نقطة من 7 مباريات ومازالت له بعض المباريات المؤجلة، بينما يتصدر نادي الاتحاد حالياً جدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة.

تشكيل الهلال أمام الأهلي

يتوقع أن يخوض البرتغالي ليوناردو جارديم مباراة الليلة أمام الأهلي، في حراسة المرمى عبدالله المعيوف، وفي خط الدفاع كلاً من ناصر الدوسري وعلى البليهي ومتعب المفرج ومحمد البريك، فيما وضع في خط الوسط كلاً من سلمان الفرج وجوستافو كويلار ولوسيانو فييتو، بينما يحارب كلاً من ماتيوس بيريرا وسالم الدوسري وبافيتيمبي جوميز في خط الهجوم.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الهلال

من المتوقع أن يخوض البلجيكي بينسك هاسي المدير الفني لنادي الأهلي المباراة امام الهلال، في حراسة المرمى محمد الربيعي، وفي خط الدفاع إزغيان أليوسكي ودانكلير بيريرا وعبدالباسط هندي ومحمد خبراني، وخط الوسط محمد المجحد وفيليب براردريتش وعلي الأسمري، ويحارب كلاً من اللاعب الحسن نداو وعبدالرحمن الغريب وعمر السومة في خط الهجوم.

تاريخ المباريات بين الهلال والأهلي

مباريات الاهلي والهلال تواجهوا في ١٧٦ مباراه من قبل: فاز الاهلي في ٨٤ مباراه، فيما فاز الهلال في ٥٢ مباراه، كما وتعادلوا في٤٠ مباراه، وكانت أكبر نتيجه للأهلي انتصار اهلاوي 12-0، فيما كانت أكبر نتيجه للهلال 5_1.

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وبالنسبة إلى أكبر نتيجة للهلال على الأهلي في منافسات الدوري السعودي تتمثل في تمكن نادي الهلال السعودي من الفوز على نادي الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وسلم في شهر يناير من عام 2010 ،تم تعادل الفريقين اي فريق الهلال والأهلي في شهر نوفمبر من عام 2010 ،تم تسجيل نادي الاهلي السعودي أربعة أهداف مقابل لا شيء من الهلال، وذلك في شهر سبتمبر 2011 ،تم إحراز أربعة أهداف من قبل نادي الهلال على نادي الأهلي، وذلك في شهر نوفمبر لعام 2012 ،حققت مباراة الأهلي والهلال ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وذلك في شهر ابريل من عام 2021، أيضاً حقق نادي الهلال الفوز على نادي الاهلي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف، وذلك في شهر ديسمبر من عام 2021.

ويعد نادي الهلال السعودي لكرة القدم هو نادٍ رياضيّ سعودي تم تأسيسه في عام 1957، وهذا الفريق هو الفريق الأول الاكثر احرازا للأهداف في الدوري السعودي، كما أنه يعد أكثر الأندية الآسيوية فوزا بالبطولات القارية، حيث بلغت عدد بطولاته سواء على المستوى المحلي أو القاري إلى 65 بطولة، حيث تمت شارك هذا النادي في 101بطولة، ويحتل مرتبة التاسعة والسبعون عالميا، وذلك لتمكنه من إحراز العديد من البطولات سواء المحلية أو القارية أو الدولية.

كما يعد نادي الأهلي السعودي هو نادي بضم العاب مختلفه بالإضافة إلى ناد لكرة القدم، ومقر هذا النادي في جده، وقد تم تأسيسه في عام 1937، وهذا النادي جمع بين الدوي وكأس الملك وگأس السوبر في موسم واحد وهو موسم عام 2022، ويتم تلقيب هذا النادي بأهلي جدة، ويسميه مشجعيه بالملكي، وتم تلقيبه من قبل الأمير سلطان بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود الرئيس السابق للاتحاد العربي السعودي لكرة القدم بلقب الراقي وايضا يتم تلقيبه بقلعة الكؤوس، وألوان هذا النادي هما اللونين الاخضر والابيض.

وننقل لكم في بث مباشر مباراة الهلال والاهلي من ملعب الجوهرة المشعة بالأسبوع العاشر من منافسات الدوري السعودي، وبدأت أحداث مباراة الهلال والاهلي بث مباشر ، حيث يحتل الهلال المركز الرابع برصيد 15 نقطة في جدول ترتيب الدوري السعودي، فيما يأتي الأهلي ثامنا بواقع 11 نقطة. وتقابل الأهلي والهلال في الدوري السعودي خلال حقبة الاحتراف من الدوري السعودي بواقع 26 مباراة.

وتميل الكفة لصالح الهلال بفارق كبير، حيث حقق 12 فوزًا فيما انتصر الأهلي 4 مرات، وانتهت 10 مباريات بالتعادل.وعلى صعيد مباريات الدور الأول من عمر كل موسم من مواسم الدوري السعودي في حقبة الاحتراف، فإن الهلال يتفوق بصورة واضحة بواقع 7 انتصارات مقابل 5 تعادلات وخسارة وحيدة فقط.

وفيما يخص تاريخ مواجهات الأهلي والهلال بشكل عام في الدوري السعودي منذ انطلاقه، فإن كلا الفريقين تقابلا 99 مرة.وحقق الزعيم الهلالي 45 انتصارًا ، فيما فاز أهلي جدة في 24 مباراة، وحضر التعادل في 30 مناسبة.

ويتساوى الهلال والأهلي فيما يخص الفريق صاحب الانتصار الأكبر في تاريخ المواجهات بينهما خلال حقبة الاحتراف بالدوري السعودي. واستطاع الهلال الفوز على الأهلي بنتيجة 5-1 في الجولة الـ27 من الموسم الماضي للمسابقة.

وسبق لأهلي جدة الفوز على الهلال بنفس النتيجة في الدوري السعودي، ولكن في عام 2004.فضلا عن ذلك، يتقاسم السوري عمر السومة مهاجم الأهلي وسامي الجابر أسطورة الهلال، لقب الهداف التاريخي لمواجهات الفريقين في حقبة الاحتراف، بواقع 8 أهداف لكل منهما.

ويعاني الفريقان خلال الكلاسيكو المرتقب اليوم من الغيابات، إذ يفقد الهلال والأهلي جهود بعض اللاعبين المؤثرين حيث سيشكل غيابهم فارقاً كبيراً لكلا الطرفين.

ويفقد فريق الهلال خلال مواجهة الأهلي جهود الرباعي؛ ياسر الشهراني وعبدالله عطيف والكوري الجنوبي جانج هيون سو والمالي موسى ماريجا للإصابة، والثلاثي؛ عبدالله الحمدان وخليفة الدوسري وحمد إليامي للمشاركة مع المنتخب.على الجانب الآخر، يغيب 9 لاعبين عن الأهلي أمام الهلال وهم؛ محمد العويس ومعتز هوساوي ومحمد مجرشي وزياد الجهني وهيثم عسيري ونوح الموسى وريان حامد وعبدالله حسون وطلال العبسي.

ويستعد فريق الأهلي لاستضافة نظيره الهلال، مساء اليوم الجمعة، على ملعب “مدينة الأمير عبدالله الفيصل”، في إطار الجولة العاشرة من الدوري السعودي.وتنطلق مباراة الأهلي أمام الهلال في تمام الساعة 6:50 مساءً بتوقيت القاهرة، و7:50 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و8:50 مساءً بتوقيت أبو ظبي. ويحتل فريق الأهلي المركز الثامن في سلم ترتيب الدوري السعودي برصيد 11 نقطة، فيما يقبع فريق الهلال في المركز الرابع برصيد 15 نقطة.

مشاهدة مباراة الهلال والأهلي السعودي بث مباشر Al Hilal vs AS Alahli وينتظر عشاق الساحرة المستديرة في السعودية، الصراع الصعبة، بين نادي الهلال ونظيره المحلي الاهلي السعودي في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ11 في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان. ويترقب عشاق الساحرة المستديرة في المملكة العربية السعودية، المواجهة الصعبة، بين نادي الهلال ونظيره الأهلي السعودي، ضمن مواجهات الأسبوع العاشر في لقاء هام للغاية ومثير وممتع بين الفريقين.

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عودة مع الدوري السعودي مع مباراة الهلال والاهلي بث مباشر ضمن الأسبوع العاشر على قناة SSC SPORT 1HD تعليق سمير المعيرفي من ملعب الأمير عبدالله الفيصل بث مباشر الاهلي والهلال مشاهدة مباراة الهلال بث مباشر ضد الأهلي السعودي al ahly vs al hilal اليوم الجمعه في دوري المحترفين السعودي ، يفتح ملعب الأمير عبدالله الفيصل الليله ابوابه لاستقبال مباراه دائما ما تكون مثيره في كل موسم في الدوري السعودي وهي مواجهه الهلال وخصمه الاهلي السعودي ، وفي مباراه الليله الاهلي هو الذي سوف يستقبل عليه الهلال مساء اليوم الموافق 29 اكتوبر وذلك لحساب مباريات الاسبوع العاشر من منافسات دوري كاس الامير محمد بن سلمان للمحترفين لهذا الموسم ، كل فريق الليله سوف يريد الخروج من المباراه بنقاط المباراه كامله من اجل تحسين مركزه في جدول الترتيب ، وسوف تبدا اليوم مباراه الهلال السعودي و الاهلي في تمام الساعه السابعه الا عشره مساءا بتوقيت القاهره والساعه الثامنه الا عشره بتوقيت السعوديه.

مباراة الهلال و الأهلي السعودي

فريق الهلال هو الضيف في لقاء الليله وذلك ضمن مباريات الاسبوع العاشر من عمر الدوري السعودي للمحترفين لهذا الموسم ، فريق الهلال قادم انتصار صعب بعد التاهل لنهائي دوري ابطال اسيا وكان الانتصار لفريق الهلال في الجوله التاسعه من الدوري السعودي والتقي الهلال في هذه الجوله مع فريق الرائد يوم السبت الماضي وانتهت المباراه بفوز الهلال في هذه المباراه بنتيجه ثلاث اهداف مقابل هدفين ، وحاليا هو صاحب المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطه وذلك بعد ان خاض 7 مباريات الي الان في مشوراه في الدوري في هذا الموسم ومن خلالهم حقق الهلال الانتصار في اربع مباريات وتعادل في ثلاث قبل مباراته الليله مع الاهلي.

موعد مباراة الهلال و الأهلي السعودي

فيما فريق الاهلي فهو صاحب الارض في مباراه الليله وذلك ضمن مباريات الدور الاول لهذا الموسم من الدوري السعودي للمحترفين ، فريق الاهلي السعودي قبل مواجهه خصمه الهلال الليله فهو حاليا في جدول ترتيب الدوري صاحب المركز الثامن وذلك برصيد 15 نقطه جمعهم فريق الاهلي بعد ان خاض 9 مباريات الي الان في الدوري في هذا الموسم ومن خلال هذه المباريات كان الاهلي حقق الانتصار في مبارتان وتعادل في خمس مباريات وخسر الفريق في مبارتان ايضا ، واخر مباراه لعبها فريق الاهلي قبل مواجهه اليوم كانت مع فريق الطائي في الجوله التاسعه من الدوري وقد حقق الاهلي الانتصار في هذه المباراه بنتيجه هدفين مقابل هدف.

بث مباشر الاهلي السعودي مشاهدة مباراة الهلال بث مباشر الآن ضد الاهلي السعودي عبر موقعنا ويلا شوت الاهلي والهلال مباشر بدون تقطيع مباراة الهلال والاهلي بث مباشر من استاد الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، ضمن منافسات الجولة العاشرة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان، في تمام الساعة 16:50بتوقيت القاهرة، وقدم الهلال لقاء قوي للغاية في الجولة الماضية أمام الرائد واستطاع أن يفوز بثلاث أهداف مقابل هدفين، الهلال كاد أن يفقد النقاط الثلاث في اللقاء الماضي بعدما عاد الرائد في النتيجة في ظرف دقيقتين إلا أن الثواني الأخيرة من اللقاء شهدت تألق جوميز الذي خطف النقاط الثلاث لصالح الهلال، وسيبحث الهلال في لقاء اليوم إلى مواصلة سلسلة انتصاراته والزحف نحو قمة ترتيب الدوري ولاسيما وأن الفري يسعى وبقوة إلى الحفاظ على لقب الدوري ولا سيما في ظل الأداء القوي والمثير الذي يقدمه الفريق سواء محليا أو أسياويا في الموسم الجاري بعدما تأهل لنهائي دوري أبطال أسيا على حساب مواطنه وغريمه النصر.

الهلال يتواجد في المربتة الرابعة قبل لقاء اليوم وفي جعبته 15 نقطة حصدهم الفريق من الانتصار في أربع مباريات وتعادل في ثلاث مباريات ولم يتعرض الفريق لأي هزيمة في الموسم الجاري، وأحرز الفريق 12 هدفا وتلقت شباكه 8 أهداف.

تشكيل الهلال المتوقع أمام الأهلي

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

خط الدفاع:ناصر الدوسري - علي البليهي - جانج هيون سو - محمد البريك

خط الوسط: لوسيانو فييتو - عبد الله عطيف - جوستافو كوييار - أندريه كارييو

خط الهجوم: بافيتمبي جوميس - موسى ماريجا

موعد مباراة الهلال والأهلي والقنوات الناقلة لها

تقام مباراة الهلال والأهلي في تمام الساعة 6:50 بتوقيت القاهرة، الساعة 5:50 بتوقيت غرينيتش، الساعة 7:50 بتوقيت السعودية، وتذاع مباراة الهلال والأهلي عبر موقعنا يلا شوت توداي ssc الرياضية.

حافظ الأهلي على مسيرته الإيجابية في أخر مباراتين بعدما فاز على الاتفاق برباعية دون رد، ثم خطف الفوز من أنياب الطائي بهدفين مقابل هدف، وسيبحث الأهلي في لقاء اليوم عن استغلال عاملي الأرض والجمهور لمواصلة سلسلة انتصاراته للقاء الثالث على التوالي للتقدم أكثر للأمام في جدول الدوري، فريق الأهلي كان يعاني بشدة في بداية الموسم وفقد الفريق أكثر من نقطة في الجولات الأولى مما أدى إلى تراجع جدول ترتيب الفريق في الدوري وبات يتواجد في مراكز القاع، قبل أن يستعيد الفريق لتوازن من جديد ويحقق الفوز في أخر مباراتين، ويمني الأهلي النفس باستمرار نغمة الفوز وحصد النقاط الثلاث للدخول في منطقة وسط الجدول وبعدها التفكير في الاقتراب من المربع الذهبي والمنافسة على البطولة.

الأهلي استطاع أن يصل للمرتبة الثامنة بجدول ترتيب الدوري بعدما جمع حتى الأن 11 نقطة من الانتصار في مباراتين والتعادل في خمس مباريات ومني بالهزيمة في مباراتين وأحرز الفريق 12 هدفا وتلقت شباكه 11 هدفا.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الهلال

في حراسة المرمى: محمد العويس

في خط الدفاع: عبد الباسط هندي – معتز هوساوي – محمد خبراني – عبد الله حسون

في خط الوسط: علي الأسمري – نوح الموسى

في خط الوسط الهجومي: عبد الرحمن غريب – محمد المجحد – سلمان المؤشر

في خط الهجوم: عمر السومة

تاريخ مواجهات الهلال والأهلي

مواجهات الأهلي والهلال دائما ما تتسم بالندية والإثارة وتشير لغة الأرقام إلى أن مواجهات الفريقين لن تنتهي ألا مع صافرة الحكم، لغة الأرقام تقول أن الفريقين تقابلا من قبل في 37 لقاء، حقق الهلال الفوز في 18 لقاء بينما حقق الأهلي الفوز في 11 لقاء وتعادل الفريقان في 8 مباريات وأحرز الهلال 64 هدفا في شباك الأهلي، بينما أحرز الأهلي 42 هدفا في شباك الهلال.