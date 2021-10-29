تراند اليوم : بث مباشر الهلال والاهلي .. مباراة الهلال والاهلي بث مباشر يلا شوت الهلال والاهلي بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال بث مباشر ضد الأهلي

عودة مع الدوري السعودي مع مباراة الهلال والاهلي بث مباشر ضمن الأسبوع العاشر على قناة SSC SPORT 1HD تعليق سمير المعيرفي من ملعب الأمير عبدالله الفيصل بث مباشر الاهلي والهلال مشاهدة مباراة الهلال بث مباشر ضد الأهلي السعودي al ahly vs al hilal اليوم الجمعه في دوري المحترفين السعودي ، يفتح ملعب الأمير عبدالله الفيصل الليله ابوابه لاستقبال مباراه دائما ما تكون مثيره في كل موسم في الدوري السعودي وهي مواجهه الهلال وخصمه الاهلي السعودي ، وفي مباراه الليله الاهلي هو الذي سوف يستقبل عليه الهلال مساء اليوم الموافق 29 اكتوبر وذلك لحساب مباريات الاسبوع العاشر من منافسات دوري كاس الامير محمد بن سلمان للمحترفين لهذا الموسم ، كل فريق الليله سوف يريد الخروج من المباراه بنقاط المباراه كامله من اجل تحسين مركزه في جدول الترتيب ، وسوف تبدا اليوم مباراه الهلال السعودي و الاهلي في تمام الساعه السابعه الا عشره مساءا بتوقيت القاهره والساعه الثامنه الا عشره بتوقيت السعوديه.

مباراة الهلال و الأهلي السعودي

فريق الهلال هو الضيف في لقاء الليله وذلك ضمن مباريات الاسبوع العاشر من عمر الدوري السعودي للمحترفين لهذا الموسم ، فريق الهلال قادم انتصار صعب بعد التاهل لنهائي دوري ابطال اسيا وكان الانتصار لفريق الهلال في الجوله التاسعه من الدوري السعودي والتقي الهلال في هذه الجوله مع فريق الرائد يوم السبت الماضي وانتهت المباراه بفوز الهلال في هذه المباراه بنتيجه ثلاث اهداف مقابل هدفين ، وحاليا هو صاحب المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطه وذلك بعد ان خاض 7 مباريات الي الان في مشوراه في الدوري في هذا الموسم ومن خلالهم حقق الهلال الانتصار في اربع مباريات وتعادل في ثلاث قبل مباراته الليله مع الاهلي.

موعد مباراة الهلال و الأهلي السعودي

فيما فريق الاهلي فهو صاحب الارض في مباراه الليله وذلك ضمن مباريات الدور الاول لهذا الموسم من الدوري السعودي للمحترفين ، فريق الاهلي السعودي قبل مواجهه خصمه الهلال الليله فهو حاليا في جدول ترتيب الدوري صاحب المركز الثامن وذلك برصيد 15 نقطه جمعهم فريق الاهلي بعد ان خاض 9 مباريات الي الان في الدوري في هذا الموسم ومن خلال هذه المباريات كان الاهلي حقق الانتصار في مبارتان وتعادل في خمس مباريات وخسر الفريق في مبارتان ايضا ، واخر مباراه لعبها فريق الاهلي قبل مواجهه اليوم كانت مع فريق الطائي في الجوله التاسعه من الدوري وقد حقق الاهلي الانتصار في هذه المباراه بنتيجه هدفين مقابل هدف.