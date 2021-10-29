تراند اليوم : بث مباشر الرائد والباطن .. الرائد والباطن مباشر يلا شوت مشاهدة مباراة الرائد والباطن بث مباشر الرائد ضد الباطن تويتر HD

الدوري السعودي بث مباشر الرائد والباطن بالأسبوع العاشر على قناةSSC SPORT 6HD من ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز عبر موقعنا ويلا شوت بث مباشر الرائد والباطن بدون تقطيع مشاهدة مباراة الرائد والباطن بث مباشر al raed vs al baten اليوم الجمعه في دوري كاس الامير محمد بن سلمان للمحترفين ، من المقرر اليوم ان يستقبل فريق الرائد علي ارضيه ملعبه فريق الباطن مساء اليوم الموافق 29 اكتوبر وذلك لحساب مباريات الجوله العاشره من منافسات الدور الاول لهذا الموسم من دوري المحترفين السعودي ، وسوف تلعب مواجهه الرائد و الباطن اليوم علي ارضيه ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز معقل الرائد والذي سوف يستقبل عليه مواجهه اليوم وذلك في اطار مواجهه الذهاب مع خصمه الباطن في هذا الموسم ، وسوف تبدا اليوم المواجهه في تمام الساعه الخاسمه وخسمه مساءا بتوقيت القاهره والساعه السادسه وخمسه مساءا بتوقيت السعوديه في مواجهه سوف يريد من خلاله كل فريق الخروج من المباراه بالثلاث النقاط.

مباراة الرائد والباطن

فريق الرائد هو صاحب الارض في مباراه الليله وذلك ضمن مواجهات الجوله العاشره من عمر الدوري السعودي للمحترفين لهذا الموسم ، فريق الرائد حاليا هو صاحب المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري في هذا الموسم وذلك برصيد 11 نقطه جمعهم فريق الرائد بعد ان خاض 9 مباريات الي الان في مشوراه في الدوري في هذا الموسم ومن خلالهم تمكن الرائد من تحقيق الانتصار في ثلاث مباريات وتعادل في مبارتان وقبل مباراه اليوم خسر الرائد في اربع مباريات ، واخر مباراه لعبها الرائد قبل مواجهه اليوم كانت مع فريق الهلال يوم السبت الماضي وذلك في الجوله التاسعه من الدوري وقد خسر الرائد هذه المباراه بثلاث اهداف مقابل هدفين.

موعد مباراة الرائد والباطن

وعلي الجانب الاخر فريق الباطن فهو الضيف في هذه المباراه وذلك ضمن مباريات الدور الاول من هذا الموسم للدوري السعودي للمحترفين ، فريق الباطن قادم لهذا المباراه في الجوله العاشره وهو قد حقق الانتصار في مباراته في الجوله التاسعه من الدوري والتقي الفريق في هذه الجوله مع فريق الفيحاء الخميس الماضي وانتهت المباراه بفوز الباطن بهدفين دون رد ، الباطن حاليا هو صاحب المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط جمعهم الفريق ايضا بعد ان خاض 9 مباريات وذلك بمعدل نقطه في كل مباراه فريق الباطن قبل مواجهه اليوم كان قد حقق الانتصار في مبارتان وتعادل في ثلاث وخسر الفريق اربع مباريات.