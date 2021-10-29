تراند اليوم : رسالة من مذيع فلسطيني بقناة الجزيرة إلى الملك سلمان

الدوحة/الخليج 365/

وجه الإعلامي والمذيع الفلسطيني بقناة "الجزيرة" جمال ريان، رسالة إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بتوجهيه عدد من الأسئلة له.

ووصف ريان، في تغريداته الرئيس الأمريكي دونالد ترامب و"من يدعمه من العرب" بأنهم "ليسوا أعظم من الله مهما طغوا وتجبروا، مؤكداً بأنهم لن يستطيعوا شطب المسجد الحرام من القرآن وكذلك شطب حق المسلمين من القدس إلى يوم الدين".

وقال ريان في تدوينات له عبر حسابه على "تويتر": "مهما طغى وتجبر، ترامب ومن يدعمه، ليس أعظم من الله، لن يشطب المسجد الحرام من القرآن، ولن يشطب حق المسلمين في القدس إلى يوم الدين".

ووجه ريان، أسئلة محرجة للعاهل السعودي الملك سلمان، مؤكداً بأن العين تدمع لموقفه قائلاً: "إلى خادم الحرمين الشريفين: لماذا تقاتل فلسطين عن الأنظمة العربية بالوكالة؟ وتحرس الأقصى بالوكالة؟ وتحمي شرف القدس بالوكالة؟ وتحفظ عروبتها بالوكالة؟ ألم يذكر الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في القرآن أولى القبلتين؟ والله إن العين لتدمع.

وزعم ريان أن استقبال الزعماء العرب لنائب الرئيس الأمريكي، الذي يعتزم زيارة المنطقة حاليا بمثابة "تآمر جديد على القدس"، قائلاً: "عار على عبد الفتاح السيسي وعار على محمود عباس استقبال نائب الرئيس الأمريكي بعد قرار ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة "لإسرائيل"، إن حدث ذلك فهو عار وتآمر جديد على القدس والقضية الفلسطينية".