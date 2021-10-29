تراند اليوم : مصائب المذيعة الأردنية علا الفارس تتواصل.. فصلها من وظيفة جديدة!!

الرياض/الخليج 365/

كشفت صحيفة "عكاظ" السعودية، أن هيئة "توليد الوظائف" السعودية، تراجعت عن الاستعانة بخدمات المذيعة الأردنية علا الفارس الخميس الماضي، بعد موجات استياء شنها مغردون ضدها.

وكانت هيئة "توليد الوظائف" أعلنت استعانتها بالمذيعة الأردنية علا الفارس، لتقديم فقرات في "ملتقى التخصصات والوظائف" الشبابي الخميس، بعد إيقافها من قبل قناة "MBC" على خلفية تغريدة نشرتها اعتبرها مغردون مستفزة للشعب السعودي.

وأبدى نشطاء تواصل الاجتماعي السعوديون غضبهم من استعانه الهيئة بالمذيعة الأردنية، وكتبوا بهذا الشأن: "ألا يوجد مذيع أو مذيعة سعودية لتقديم الملتقى الخاص بتوليد الوظائف للسعوديين"؟ حسبما ذكرت "عكاظ".

يذكر أن، مجموعة "MBC" قررت في وقت سابق، إيقاف المذيعة علا الفارس على خلفية تغريدة نشرتها الأربعاء الماضي على موقع "تويتر" حول قرار ترامب نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، اعتبرها البعض مسيئة للشعب السعودي.

وكتبت الفارس في تغريدتها: "ترامب لم يختر توقيت إعلان القدس عاصمة إسرائيل عبثا، العرب سيدينون الاعتراف الليلة ويغنون غدا هلا بالخميس".

وأثارت تغريدة المذيعة الأردنية غضبا واسعا في أوساط نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي. وطالب عدد كبير من المغردين السعوديين بالتحقيق مع الفارس بدعوى التجاوز الوارد في التغريدة.