تراند اليوم : الهندية زايرا وسيم : تعرّضتُ للتحرش على متن طائرة

قالت نجمة بوليوود زايرا وسيم البالغة من العمر 17 عاماً، إنها تعرضت للتحرش على متن طائرة أثناء رحلة من دلهي إلى مومباي.

وأضافت النجمة الصاعدة التي مثلت في أحد أكبر أفلام بوليوود "أن رجلا في منتصف العمر"، داعب بقدمه ظهرها ورقبتها بشكل متكرر، بينما كانت "نصف نائمة".

ووثقت زايرا الحادثة على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، وحاولت تصوير سلوك الرجل ولكنها قالت إن الطائرة كانت مظلمة جدا.

وقالت شركة طيران " إيرفيستارا" التي وقعت الحادثة على متن إحدى طائراتها، إنها تجري تحقيقا مفصلا حولها.

وقالت وسيم على حسابها في إنستغرام "كنت متأكدة من أنني أتعرض للتحرش، فقد وكز كتفي عدة مرات واستمر في تحريك قدمه صعودا وهبوطا على ظهري وعنقي".

وقالت وسيم إنها اعتقدت في البداية أن السبب هو المطبات الهوائية، لكنها استيقظت في ما بعد لتجد قدم الرجل تلامس رقبتها.

ونشرت زايرا وسيم مقطع فيديو لنفسها بعد الرحلة، وكان يبدو عليها الضيق والانزعاج بشكل واضح. وقالت "هذا أمر فظيع، ولن يساعدنا أحد ما لم نقرر مساعدة انفسنا".

مثلت زايرا العام الماضي أول دور بطولة لها في فيلم دانغال، الذي حقق أعلى عائدات يحققها فيلم في تاريخ بوليوود.

وحصلت على جائزة الطفل الوطنية عن فئة "الإنجاز الاستثنائي" في وقت سابق من هذا العام سلمها لها رئيس الهند رام ناث كوفيند.

وقال طيران "إيرفيستارا" على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر إن الموظفين على متن الطائرة لم يكونوا على بينة مما يحدث إلى أن أطلعتهم وسيم على ماحدث بعد أن هبطت الطائرة في مومباي، واعتذرت الشركة عما عانته النجمة الصاعدة على متن خطوطها الجوية.

كما أضافت الشركة "سلوك كهذا مرفوض تماما بالنسبة لنا".

وبدأ الكثير من النساء الحديث عن تجاربهن في التعرض للتحرش الجنسي في الأشهر الأخيرة. وتبع ذلك حملة لتشجع ضحايا التحرش على تبادل قصصهم حول التحرش الجنسي والسلوك غير اللائق تحت هاشتاغ (أنا أيضاً) #metoo.