تراند اليوم : فياجرا بأسعار رخيصة لمحدودي الدخل في الأسواق قريبا

لندن /الخليج 365-غزة

من المقرر أن تطرح شركة فايزز حبوب فياغرا رخيصة خلال أيام، لتكون في متناول محدودي الدخل، حسبما أوردت وكالة أسوشيتد برس الأميركية.

وأفادت الوكالة إن فايزر تسعى لتوسيع مبيعاتها الضخمة بالفعل من العقار الأكثر بيعا في العالم، في الذكرى العشرين لإقرار إدارة الأغذية والدواء الأميركية حبوب الفياغرا الزرقاء لمساعدة الذين يعانون من الضعف الجنسي.

ووفق ما ذكرت أسوشيتد برس، سيصل بديل الفياغرا إلى الصيدليات يوم الأربعاء المقبل بسعر 32.50 دولار للعلبة وهو ما يعد نصف ثمن الفياغرا الأصلية.

وكانت االفياغرا قد ظهرت في بادئ الأمر كعلاج لمشكلات القلب، قبل أن يكتشف الأطباء أنها يمكن أن تساعد الرجال في الحصول أو الحفاظ على الانتصاب خلال العملية الجنسية.

وحظيت الفياغرا على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأميركية كعلاج لضعف الانتصاب عام 1998، وحققت مليار دولار كعائدات للمبيعات في العام الأول، حسبما ذكر موقع History.com