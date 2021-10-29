تراند اليوم : وفاة صاحب ثاني أفضل صوت غنائي في العالم

الرياض/الخليج 365/

توفي مساء الأحد، 10 ديسمبر/كانون الأول، المطرب اليمني الذي يحمل الجنسية السعودية، أبو بكر سالم بلفقيه، عن عمر 78 عاما بعد صراح طويل مع المرض.

وكان آخر ظهور عام لأبو بكر سالم في احتفالات اليوم الوطني السعودي الـ 87 في شهر سبتمبر/أيلول، إذا شارك خلال المناسبة، ولكن مرضه منعه من استكمال الغناء، بحسب صحيفة سعودية محلية.

وأثرى الفنان الأغنية السعودية بالمئات من الأعمال الفنية الراقية، وعلى رأسها الأغنية الوطنية "يا بلادي واصلي"، والتي كانت آخر ما غناه في العيد الوطني السعودي.